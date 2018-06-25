對抗中國在亞太勢力 澳洲助萬那杜強化網路安全

（中央社雪梨25日綜合外電報導）澳洲今天同意和萬那杜展開安全條約談判，承諾強化這個亞太鄰國的網路安全能力。這是澳洲逐步擴大對抗中國在亞太地區影響力坐大的外交布局之一。
澳洲和中國之間的緊張造成雙方關係冷卻。澳洲去年指控中國干涉內政，並宣布採取力抗外來干預的回應措施，造成這兩個貿易夥伴的關係降至低點。
針對媒體報導萬那杜正和中國討論允許後者在境內興建軍事設施一事，澳洲4月表示「嚴重關切」。萬那杜和中國事後均否認報導內容。
在媒體報導中國希望在萬那杜興建軍事基地的數月後，澳洲今天宣布，將和這個太平洋島國展開安全條約談判。
澳洲滕博爾（Malcolm Turnbull）接待來訪的萬那杜總理薩威（Charlot Salwai），表示雙方正在討論安全協議內容。滕博爾表示，萬那杜是澳洲的「主要夥伴」之一。
滕博爾表示：「我們同意就攸關共同安全利益的雙邊安全條約展開談判，範圍涵蓋人道協助、災難應變、海事監督和邊界安全、警政和防衛合作。」
他還表示，澳洲將提供技術協助，支援萬那杜研議第一份國家安全策略，以確保「穩定、永續經營和繁榮的萬那杜」。
薩威訪問坎培拉期間，澳洲承諾提供高達1950萬澳元（約新台幣4.4億元）的教育援助，並表示將耗資40萬澳元（約903萬台幣）協助萬那杜開發網路政策與安全能力。
總理滕博爾發表聲明指出，海事監視、警政和防衛合作將強化前述安全條約的基礎。但他並未透露展開會談的日期。（譯者：陳宜君/核稿：陳政一）1070625