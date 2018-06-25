對抗中國在亞太勢力 澳洲助萬那杜強化網路安全

（中央社雪梨25日綜合外電報導）澳洲今天同意和萬那杜展開安全條約談判，承諾強化這個亞太鄰國的網路安全能力。這是澳洲逐步擴大對抗中國在亞太地區影響力坐大的外交布局之一。

澳洲和中國之間的緊張造成雙方關係冷卻。澳洲去年指控中國干涉內政，並宣布採取力抗外來干預的回應措施，造成這兩個貿易夥伴的關係降至低點。

針對媒體報導萬那杜正和中國討論允許後者在境內興建軍事設施一事，澳洲4月表示「嚴重關切」。萬那杜和中國事後均否認報導內容。

在媒體報導中國希望在萬那杜興建軍事基地的數月後，澳洲今天宣布，將和這個太平洋島國展開安全條約談判。