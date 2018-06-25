科技部MAGIC計畫 鬆綁國際合作論文補助

以1為國際論文平均相對影響力指數來看，2012年至2016年的台灣國際合作論文相對影響力達1.4，高於國際平均，也高於無國際合作論文的0.7。

科技部國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心利用Web of Science資料庫，進行國際學術論文分析顯示，相較於無國際合作論文，國際合作的論文有較高的能見度，並展現高相對影響力。

（中央社記者朱則瑋台北25日電）科技部為了提升台灣研究計畫影響力及能見度，推動MAGIC計畫，學研團隊不需通過雙邊協議，隨到隨審，補助計畫主持費、國外差旅費等，盼國合計畫數量呈倍數成長。

科技部雖然推動雙邊、多邊專案型國際合作研究計畫，但為了加速提高國合計畫比重，科技部今天宣布將推動國際合作加值方案（MAGIC，MOST Add-on Grantfor International Cooperation），打破傳統團隊的國際合作對象得是與科技部簽訂雙方協議的合作國家或學研機構限制。

科技部科教發展及國際合作司長黃心雅說，目前科技部跟43國的政府或機構有簽署合作協議，科技部過往在雙邊協議下的國際合作計畫，需要於雙邊徵件期限內提出，但這次的MAGIC計畫不需通過雙邊協議，且不限時間、不限領域，隨到隨審，計畫補助對象為執行科技部研究計畫的學者，申請案會在2個月內完成審查。

黃心雅指出，MAGIC計畫將額外補助研究主持費每月新台幣5000元、赴國外差旅費及業務費，補助上限以不超過原計畫經費50%為原則，以目前科技部現有的國際研究合作計畫來看，去年核定件數為90件，希望在MAGIC計畫加入後，明年開始國際合作件數可達180件，並逐年呈現倍數成長。

正在執行科技部補助研究類計畫的計畫主持人今年8月1日起可在原計畫下，依MAGIC計畫方案提出申請，執行期限至少4個月，最長不超過原計畫執行期限。（編輯：張均懋）1070625