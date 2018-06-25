NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈影／全台灣找不到第二個這款夜市李孟諺參訪東陽實業8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

惡鄰兩度毆傷老婦 村長報警處理

中央社2018/06/25 16:17
中央社 社會 / NOWnews
中央社 社會 / NOWnews

（中央社記者管瑞平苗栗縣25日電）苗栗縣南庄鄉77歲老婦人突遭鄰居男子闖入家中毆打，頭臉多處腫脹瘀青，男子事後辯稱「誤會」；老婦兒子感慨，平日常拿米送對方母親，想不到竟這樣「回報」。村長聞聲趕至制止，報警處理。

77歲老婦人今天心有餘悸指出，22日晚間結束外地旅遊行程回到家，附近鄰居范姓男子便走過來開罵「這麼早回來幹嘛」接著出手朝她頭部毆打，她被打得莫名其妙，躲進家裡休息；不料，隔天對方直接闖入家中嗆聲「我來打第2次」隨即出手攻擊，婦人忍痛逃出喊「救命」，村長聞聲趕至制止，並報警處理。

老婦人連續被打2次飽受驚嚇，眼睛、嘴角多處瘀青、紅腫，她說，第一時間眼睛都看不到，整個頭部感覺脹痛，到現在都不敢洗頭；家屬氣憤不已，將老婦人傷勢公布在網路上，網友紛紛留言表示心疼，有人痛批，也呼籲家屬提告。

南庄鄉獅山村長陳清增指出，范姓男子當天看起來並未喝酒，平常也不是會鬧事的人，不解為何會直闖老婦家中，把人拉出去打，施暴過程不到一分鐘，「可能是一時情緒失控隨機傷人」。

警方調查，毆傷老婦的范姓男子（53歲）平日與母親同住，無業，以打零工維生，與被害人住家僅隔2戶人家，事後供稱因誤會老婦人疑似誣賴他偷了2條菜瓜，一時氣憤才動手；但老婦人澄清，他只跟對方說菜瓜被偷，並沒說是誰偷的。

婦人兒子蘇枝能表示，平日鄰居見面多會點頭致意，並未與對方結怨，甚至還常拿米送給范男母親，對他們家很好，沒想到自己母親竟遭對方如此「回報」。

頭份警分局田美派出所所長楊智雄表示，范男事後向家屬及老婦人道歉，表示是「誤會了」，但做完筆錄回家又企圖到被害人家中騷擾，家屬決定提告，警方依傷害罪嫌將范姓男子函送苗栗地檢署偵辦。（編輯：方沛清）1070625

科技部MAGIC計畫 鬆...士電7/30除息 每股配息...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan