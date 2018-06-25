惡鄰兩度毆傷老婦 村長報警處理

77歲老婦人今天心有餘悸指出，22日晚間結束外地旅遊行程回到家，附近鄰居范姓男子便走過來開罵「這麼早回來幹嘛」接著出手朝她頭部毆打，她被打得莫名其妙，躲進家裡休息；不料，隔天對方直接闖入家中嗆聲「我來打第2次」隨即出手攻擊，婦人忍痛逃出喊「救命」，村長聞聲趕至制止，並報警處理。

（中央社記者管瑞平苗栗縣25日電）苗栗縣南庄鄉77歲老婦人突遭鄰居男子闖入家中毆打，頭臉多處腫脹瘀青，男子事後辯稱「誤會」；老婦兒子感慨，平日常拿米送對方母親，想不到竟這樣「回報」。村長聞聲趕至制止，報警處理。

老婦人連續被打2次飽受驚嚇，眼睛、嘴角多處瘀青、紅腫，她說，第一時間眼睛都看不到，整個頭部感覺脹痛，到現在都不敢洗頭；家屬氣憤不已，將老婦人傷勢公布在網路上，網友紛紛留言表示心疼，有人痛批，也呼籲家屬提告。

南庄鄉獅山村長陳清增指出，范姓男子當天看起來並未喝酒，平常也不是會鬧事的人，不解為何會直闖老婦家中，把人拉出去打，施暴過程不到一分鐘，「可能是一時情緒失控隨機傷人」。

警方調查，毆傷老婦的范姓男子（53歲）平日與母親同住，無業，以打零工維生，與被害人住家僅隔2戶人家，事後供稱因誤會老婦人疑似誣賴他偷了2條菜瓜，一時氣憤才動手；但老婦人澄清，他只跟對方說菜瓜被偷，並沒說是誰偷的。

婦人兒子蘇枝能表示，平日鄰居見面多會點頭致意，並未與對方結怨，甚至還常拿米送給范男母親，對他們家很好，沒想到自己母親竟遭對方如此「回報」。

頭份警分局田美派出所所長楊智雄表示，范男事後向家屬及老婦人道歉，表示是「誤會了」，但做完筆錄回家又企圖到被害人家中騷擾，家屬決定提告，警方依傷害罪嫌將范姓男子函送苗栗地檢署偵辦。（編輯：方沛清）1070625