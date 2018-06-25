金曲30邀江蕙出席 陳子鴻：努力溝通

（中央社記者魏紜鈴台北25日電）金曲評審陳子鴻今天被媒體問及，有無機會在明年金曲30時，看到已宣布退休的台語歌后「二姐」江蕙，他說，會再努力和「二姐」溝通看看。

金曲評審團主席陳子鴻今天出席「2018夏日超級新人徵選活動」記者會，由於上週六第29屆金曲獎剛結束，他被記者問到徐佳瑩奪得歌后，是否已出現「世代交替」，陳子鴻認為，所謂的世代交替，是呈現在音樂上有時代感，無關歌手年齡。

由於，江蕙昨天在臉書（Facebook）發文，讚賞蕭敬騰在金曲獎的全場表現，是出乎意料的好而且好帥，更不忘揶揄「子鴻的眼神，讓人覺得他有OS，老蕭啊...如果沒有你，我是全小巨蛋最帥的」。對此，陳子鴻回答，「她逮到機會就要消遣我啦」。