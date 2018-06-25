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中央社

金曲30邀江蕙出席 陳子鴻：努力溝通

中央社2018/06/25 16:20
中央社 娛樂 / NOWnews
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（中央社記者魏紜鈴台北25日電）金曲評審陳子鴻今天被媒體問及，有無機會在明年金曲30時，看到已宣布退休的台語歌后「二姐」江蕙，他說，會再努力和「二姐」溝通看看。

金曲評審團主席陳子鴻今天出席「2018夏日超級新人徵選活動」記者會，由於上週六第29屆金曲獎剛結束，他被記者問到徐佳瑩奪得歌后，是否已出現「世代交替」，陳子鴻認為，所謂的世代交替，是呈現在音樂上有時代感，無關歌手年齡。

由於，江蕙昨天在臉書（Facebook）發文，讚賞蕭敬騰在金曲獎的全場表現，是出乎意料的好而且好帥，更不忘揶揄「子鴻的眼神，讓人覺得他有OS，老蕭啊...如果沒有你，我是全小巨蛋最帥的」。對此，陳子鴻回答，「她逮到機會就要消遣我啦」。

明年金曲獎邁入第30年，媒體問陳子鴻，是否會邀「二姐」江蕙到場參與音樂圈盛事？陳子鴻表示，自從「二姐」退休後，已將近3年沒有在公開場合跟大家見面，退休得相當徹底，「對於明年金曲出席一事，會再努力和二姐溝通看看」。

「2018夏日超級新人徵選活動」由陳子鴻旗下的喜歡音樂及嘻哈獨立音樂廠牌-跨院唱片共同舉辦，藉音浪頭城超高人氣的「鰹魚舞台」，募集全國身懷絕技的高手同場競技飆才藝。新人徵選活動日期為7月8日，評選才藝項目為歌唱、饒舌、舞蹈3項，參賽者最少要展現2項才藝。現場有跨院唱片總監揚威、陳子鴻及舞蹈泰斗上山博樹評選。報名資訊可洽活動網頁http//summer-wave.quad-records.com。（編輯：張芷瑄）1070625

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