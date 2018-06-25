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中金：人行降準催生投資機會 推薦這幾檔A、H內房股

鉅亨網2018/06/25 16:26
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人行宣佈自 7 月 5 日起定向降準 2 碼 (0.5%)，合計可釋出約人民幣 7000 億元 (約新台幣 3.25 兆元) 資金。中金今 (25) 日發佈研究報告認為，降準有利提振市場情緒，催生內房上佳投資機會，但預計漲幅可能弱於此前 2 輪，且將在個股層面出現分化，主因目前實體市場銷售韌性強，調控政策仍嚴謹。

報告指出，貨幣政策不會出現類似於此前 2 輪的「大水漫灌」情況，信用風險整體有所緩解，但仍不排除部分房企可能出現現金流危機；加上，目前板塊估值明顯高於過去 2 輪低位。

中金表示，A/H 地產股份別交易於 8.8/6.7 倍 2018 年預測本益比，雖低於歷史估值中間位，但較過去 2 輪低點仍高出 20%。

該行建議投資者精選 A/H 兩市優質股份，包括財務穩健的龍頭房企，受益於行業整合對市佔率及利潤率的提升，A 股保利地產 (600048-CN)、招商 (600036-HK) 和萬科 (000002-CN)；港股中海外 (0688-HK)、龍湖 (0960-HK)、世茂 (0813-HK)、金茂 (0817-HK) 評級「推薦」，目標價分別為港幣 40.31 元、港幣 31.58 元、港幣 28.07 元及港幣 6.64 元。

中金對內房股最新投資評級及目標價如下：

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