中金：人行降準催生投資機會 推薦這幾檔A、H內房股

人行宣佈自 7 月 5 日起定向降準 2 碼 (0.5%)，合計可釋出約人民幣 7000 億元 (約新台幣 3.25 兆元) 資金。中金今 (25) 日發佈研究報告認為，降準有利提振市場情緒，催生內房上佳投資機會，但預計漲幅可能弱於此前 2 輪，且將在個股層面出現分化，主因目前實體市場銷售韌性強，調控政策仍嚴謹。

報告指出，貨幣政策不會出現類似於此前 2 輪的「大水漫灌」情況，信用風險整體有所緩解，但仍不排除部分房企可能出現現金流危機；加上，目前板塊估值明顯高於過去 2 輪低位。