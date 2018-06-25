NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈影／全台灣找不到第二個這款夜市李孟諺參訪東陽實業8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
鉅亨網

〈0050生日〉臺灣50定期定額最愛 上市每月買

鉅亨網2018/06/25 16:23
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

臺灣首檔 ETF 元大台灣 50(0050-TW) 上市掛牌至今年滿 15 年，資產規模由 43 億元最高成長至 1246 億元，平均殖利率達 3.17%，且連年完成填息，元大投信總經理劉宗聖表示，臺灣 50 ETF 也是定期定額投資人的最愛，若上市時每月固定投入 1 萬元，至今累積資產價值已逾「三桶金」、達 345 萬元。

元大投信董事長黃古彬指出，0050 為台灣第一檔 ETF，追蹤指數為臺灣 50 指數， 2003 年 6 月 30 日上市，本月底上市將滿 15 周年，資產規模已逾 750 億元，報酬率達 250%，年複合成長也有 7~8%。

元大投信總經理劉宗聖表示，臺灣 50 ETF 在績效表現或是配息率上都有亮麗表現，去年起每年配息兩次，平均殖利率達 3.17%，且連年完成填息，平均填息天數 42 天，最快更曾有過 2 天填息的紀錄，最慢 232 天，因為填息優勢，這檔 ETF 不會出現賺了股息、卻賠了價差的狀況。

劉宗聖指出，若在臺灣 50 上市時，單筆投入 10 萬元，截至今年 5 月底，累積資產價值達 29.4 萬元，至今翻三倍，其中庫存價值 21.9 萬元，占資產價值貢獻 75%；累積股息 7.5 萬元，占資產價值貢獻 25%。

若上市時，定期定額每月固定投入 1 萬元，截至今年 5 月底，若將股息以現金持有，累積資產價值達 260 萬元，而領取股息後隨即再投入，累積資產價值已逾「三桶金」、達 345 萬元。

臺灣 50 ETF 不論在績效表現或是配息率上都有亮麗表現，這也是 0050 能夠擄獲眾多投資人青睞的重要關鍵，截至今年 5 月底受益人數超過 5.8 萬人，是退休理財、定期定額等中長期投資首選。

金管會副主委鄭貞茂也說，年輕人常說買不起大立光、買不起台積電，現在買一張 0050 就可擁有大立光、台積電，等於不用很多錢就有權值股，金管會也鼓勵定期定額投資 ETF。

展望元大投信接下來的 ETF 產品與發展規劃，劉宗聖指出，近年來元大除了在台灣 ETF 市場發行股票、債券、商品、外匯等 4 類與正向 1 倍、槓桿 2 倍、反向 1 倍、Smart Beta 等 4 種商品外，近年更邁向國際化發展，包含中國、香港、泰國、印尼、馬來西亞、韓國等，今年有機會為馬來西亞催生第一檔槓桿型 ETF，並期許勞退、退撫基金能夠擴大對 ETF 投資。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字臺灣50etf定期定額headline
爆疑洩漏公司報稅資料 財政...中金：人行降準催生投資機會...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan