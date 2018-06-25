晶電分割半導體代工業務 拚明年獲利

晶電指出，設立晶成半導體的主要目的是為落實專業分工及資源更有效運用，周銘俊將專注於VCSEL（垂直共振腔面射型雷射）、GaN on Si（氮化鎵上矽）電力電子元件等半導體代工業務的發展，以提升晶電集團的合併營收、獲利與股東權益報酬率，為股東、客戶、供應商與員工創造最大的價值。

晶電董事會同時通過，周銘俊辭任晶電總經理，專任晶成半導體總經理；晶電總經理一職由晶電副總經理范進雍升任，該人事任命案將自7月16日生效。

晶電表示，本分割案以每股10元換取晶成半導體新發行的普通股1股，共計換取晶成半導體普通股1億股。

（中央社記者吳家豪台北25日電）LED磊晶廠龍頭晶電董事會今天決議通過，分割讓與營業價值新台幣10億元予晶電100%持股的新設子公司晶成半導體股份有限公司，由周銘俊擔任總經理，力拚明年獲利。

仍具有晶電董事身份的周銘俊今天受訪表示，晶電面臨轉型，拓展到IR（紅外線）、汽車、VCSEL（垂直共振腔面射型雷射）等新應用，除了LED以外，應該把核心能力發展到其他領域，讓集團價值更高。

周銘俊說，晶成半導體的前身是晶電旗下代工事業處，營收規模約1億元到2億元，原本專注於數據通訊領域，近期打入3D感測領域後，預計今年第4季開始小量出貨3D感測產品，明年可望有較明顯的成長，內部對於明年營收已訂下相當積極的目標。

晶電發言人張世賢指出，晶成半導體今年第4季較難達到單季獲利的目標，隨著客戶增加、稼動率提升，預計2019年全年可獲利，3年後將評估擴產計畫，不排除從公開市場募資。

晶電董事長李秉傑說，希望在市場上明確表達晶成半導體以代工業務為主，目前晶成半導體是晶電100%持股的子公司，未來也可能「母以子為貴」。（編輯：楊凱翔）1070625