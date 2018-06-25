大阪強震一週 獨居高齡者不敢返家

（中央社東京25日綜合外電報導）日本大阪北部18日發生強震，造成5死、414人受傷等災情。強震至今剛好一週，居民生活大多恢復正常，但仍有不少獨居高齡者感到不安，不敢回家，仍住在避難所過著避難生活。
日本放送協會（NHK）報導，根據大阪府災害對策本部及總務省消防廳等單位匯整資訊指出，大阪北部強震共造成5人死亡、414人受傷，及約6800棟房屋受損。
至於離家到避難所避難的人數，從地震發生後的近2400人逐漸減少，但到今天為止，仍有逾500人持續過著避難生活。
獨居高槻市富田町的川崎由美子，因家中受災住進避難所，雖然後來一度回家整理房間，但只要卡車經過造成房屋震動，就誤以為是餘震，讓她感到相當不安，所以至今仍住在避難所。
川崎表示，雖然很想回家，但只要一個人在家就覺得不安，所以才一直住在避難所；自己也不知道要在避難所住多久，但在心情未能平靜下來前，大概會一直住下去。
現年76歲的久保田正子也是獨居，強震當天雖然住在家裡，但隔天又發生震度4地震，在家裡睡覺就會怕，所以現在是白天在家裡整理房子，但晚上就到避難所過夜。
久保田說，雖然家裡並沒有發生無法居住的受損情況，但因為忘不了地震搖晃時的恐懼，所以住在避難所裡才能安心入睡。
久保田的不安可能跟10年前丈夫過世後一直獨居有關。她說，自己年紀大了，地震時要逃離很困難，所以在能安心之前，還是想先住在避難所裡。
地震發生至今一週，餘震次數逐漸減少，但地震活動持續，氣象廳呼籲民眾仍應留意。
由於日本各地梅雨逐漸停歇，取而代之的是高溫炎熱的天氣型態，今天包括京都市、奈良市及大阪市，最高溫都超過攝氏30度，氣象廳呼籲民眾多補充水分，避免中暑。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1070625