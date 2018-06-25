大阪強震一週 獨居高齡者不敢返家

（中央社東京25日綜合外電報導）日本大阪北部18日發生強震，造成5死、414人受傷等災情。強震至今剛好一週，居民生活大多恢復正常，但仍有不少獨居高齡者感到不安，不敢回家，仍住在避難所過著避難生活。

日本放送協會（NHK）報導，根據大阪府災害對策本部及總務省消防廳等單位匯整資訊指出，大阪北部強震共造成5人死亡、414人受傷，及約6800棟房屋受損。

至於離家到避難所避難的人數，從地震發生後的近2400人逐漸減少，但到今天為止，仍有逾500人持續過著避難生活。

獨居高槻市富田町的川崎由美子，因家中受災住進避難所，雖然後來一度回家整理房間，但只要卡車經過造成房屋震動，就誤以為是餘震，讓她感到相當不安，所以至今仍住在避難所。