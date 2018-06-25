移民危機未解決 義總理：申根區將臨風險

義大利已於過去4年接收逾60萬名移民，孔蒂於會中提出一份文件，並主張在其他歐盟國家成立移民「保護中心」，以減輕義大利的負擔。

英國廣播公司（BBC）報導，16位歐洲聯盟（EU）成員國領導人在布魯塞爾舉行非正式會議，孔蒂在會中呼籲歐盟共同承擔救助移民的責任，並懲罰拒依配額接收移民的國家。

（中央社布魯塞爾24日綜合外電報導）義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）今天警告，若移民問題未獲解決，歐洲無國界的申根區恐將面臨危險。

這份文件指出：「誰到了義大利，就等於到了歐洲…申根區正面臨風險。」免出示護照出入的申根區，範圍涵蓋歐盟多數成員國及其他若干歐洲國家。

義大利本月稍早成立的新民粹主義聯合政府，不但在移民議題上採強硬立場，還揚言要驅逐50萬名無證移民。

義大利上週拒讓慈善救援船寶瓶座號（Aquarius）入港，船上630位移民最後被轉送至西班牙。

另一艘救援船生命線號（Lifeline）也面臨相同困境，在義大利及馬爾他拒絕發出泊岸許可後，船上約230人便受困地中海域。

今天這場會議是由德國總理梅克爾（AngelaMerkel）發起。她表示，若歐盟全體未能於下週峰會達成協議，就可能有必要推動雙邊及三方協議。（譯者：鍾佑貞/核稿：陳昱婷）1070625