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靜宜師生建置網站 介紹拉丁美洲多元文化

中央社2018/06/25 16:24
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者蘇木春台中25日電）靜宜大學寰宇外語教育師生建置「西文多元文化教學」網站，系統化介紹西班牙及拉丁美洲文化，鼓勵民眾利用線上資料重複練習，為教學注入創新活力，讓民眾可自主學習。

靜宜大學寰宇外語教育學士學位學程主任何國世今天表示，拉丁美洲是台灣外交重鎮，但對國人而言，資訊相對缺乏，靜宜大學利用西文優勢與教育部提供的資源，建置「西文多元文化教學」網站，提供相關國家的地理、物產、文化、風俗、建築、藝術、節慶及美食等豐富內容。

何國世說明，網站以「自主學習」為核心，透過課程、影片及音樂等資源，貼近使用者需求，系統化介紹西班牙及拉丁美洲文化，與大眾共享、共用與交流，期望能增進學習興趣，並透過學習反思，瞭解各國文化與其差異，提升國際移動力。

團隊成員靜宜大學兼任教師黃悅華指出，網站每週規劃文化、風俗、建築、節慶及美食等精采主題，邀請專家講授「西班牙文化導覽」、「在地球彼端-拉丁美洲」等課程，免費提供自編簡報檔案、影片及各項實用資訊與連結。

協助建置站的靜宜大學西班牙語學系碩一學生熊翊婷說，網站設有「議題論壇」區，在討論與交流中，達成學習目標，若有學習疑問，可線上請益，老師、助教群及同儕間，相互腦力激盪，並可藉由線上考試及視訊互動討論區，瞭解學習狀況。（編輯：施燕飛）1070625

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