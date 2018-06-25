諾魯難民送台就醫 府：樂意照護醫衛弱勢朋友

（中央社記者呂欣憓台北25日電）台灣與澳洲簽訂合作備忘錄，讓澳洲可將諾魯難民送到台灣就醫；總統府今天表示，儘管中國打壓不斷，但台灣有責任也樂意關心照護所有國際上在健康、醫藥衛生相對弱勢的朋友。

外交部昨天表示，澳洲政府考量台灣醫衛與照護水準，及台諾多年醫療合作經驗，去年9月間與台灣簽定合作備忘錄，由台安醫院自今年1月起，協助現居諾魯的難民及尋求庇護者，在緊急且在諾魯無法獲及時醫療診治情形下，轉送到台灣接受醫療照護。

外交部表示，備忘錄中明訂締約雙方應遵守國際人權標準，確保相關當事人受到有尊嚴的對待及妥適的診治照護；計畫施行迄今，已提供10餘名重（急）症病患完善有效的醫療照護，難民往返台灣機票及在台醫療診治照護費用都由澳洲政府支付。