NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈影／全台灣找不到第二個這款夜市李孟諺參訪東陽實業8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

諾魯難民送台就醫 府：樂意照護醫衛弱勢朋友

中央社2018/06/25 16:27
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者呂欣憓台北25日電）台灣與澳洲簽訂合作備忘錄，讓澳洲可將諾魯難民送到台灣就醫；總統府今天表示，儘管中國打壓不斷，但台灣有責任也樂意關心照護所有國際上在健康、醫藥衛生相對弱勢的朋友。

外交部昨天表示，澳洲政府考量台灣醫衛與照護水準，及台諾多年醫療合作經驗，去年9月間與台灣簽定合作備忘錄，由台安醫院自今年1月起，協助現居諾魯的難民及尋求庇護者，在緊急且在諾魯無法獲及時醫療診治情形下，轉送到台灣接受醫療照護。

外交部表示，備忘錄中明訂締約雙方應遵守國際人權標準，確保相關當事人受到有尊嚴的對待及妥適的診治照護；計畫施行迄今，已提供10餘名重（急）症病患完善有效的醫療照護，難民往返台灣機票及在台醫療診治照護費用都由澳洲政府支付。

總統府發言人黃重諺表示，對台灣來說，儘管來自中國在國際上的打壓不斷，但作為國際社會一員與國際上醫療健康先進國，台灣有責任也樂意與國際社會共同關心照護所有國際上在健康、醫藥衛生上相對弱勢的朋友，進一步致力提升全體人類健康福祉。

黃重諺說，秉持普世人權與健康價值原則，台灣將持續協助友邦提升醫療水準，並與理念相近國家，繼續深化在醫療援助、人道救援、跨國防疫等全球性議題上的合作，以實現「健康無國界」的目標。（編輯：李明宗）1070625

大阪強震一週 獨居高齡者不敢返南北韓軍事會談 討論北韓將...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan