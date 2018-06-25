網友爆周子瑜進JYP靠「他」砸錢　本人出面回應了

19歲台灣女孩周子瑜，從南韓選秀節目《SIXTEEN》脫穎而出組成女子團體「TWICE」，藝人嘻小瓜曾是周子瑜的舞蹈老師，但周子瑜出道以來爭議話題不斷，近日有網友爆料周子瑜會紅，完全是靠錢砸出來的，對此嘻小瓜也做出回應，對於網友汙衊周子瑜覺得很可笑。。

嘻小瓜昨（24）在臉書透露，有網友貼他給一些「荒謬言論」，他也在此一一澄清，網友提到「其實有些人有跟我講一點豬油的事，只有那些真的很祕密的人知道，豬油根本不是靠選秀的，是她的老師嘻小瓜一直給公司錢，嘻小瓜付錢讓她進JYP，不給出道？那他就再付錢，總之周…靠錢出道。」對於不實言論，嘻小瓜說「但我如果真的有錢幹嘛不投資自己？要投資別人，然後還要冒著被說靠別人的風險呢？」



▲周子瑜14日度過19歲生日。（圖／翻攝周子瑜台灣粉絲俱樂部臉書 , 2018.06.25）

對於此番言論，不少網友跟著附和「對阿他根本沒實力傻眼」、「真的假的，我還想說他怎麼那麼厲害」，這些話在嘻小瓜眼裡相當可笑，他表示「這世代不努力就想紅的人滿山遍野，連我都還在努力學習，就怕明天我也許就沒機會了，你們怎麼還會覺得機會可以用錢買呢？」



▲▼網友爆料周子瑜是靠砸錢才會紅。（圖／翻攝嘻小瓜臉書 , 2018.06.25）



