王彩樺遭逼問狄鶯近況　吳念真嗆記者：不給面子

綠光劇團《再會吧北投》音樂劇今（25）日舉辦卡司記者會，擔任編導的吳念真帶領演員王彩樺、于子育、陳竹昇、柯一正、楊大正、林雨萱等人出席。吳念真透露，「滅火器」是他的偶像，所以當初要找楊大正演出時，還一度疑惑：「他那麼酷會來嗎？」沒想到楊大正一口答應，讓吳念真相當驚喜。

王彩樺在現場與柯一正導演還用台語高歌一段，王彩樺驚喜直呼：「柯導難得獻唱，非常好聽。」也說自己睽違十年演出舞台劇，又因為仰慕吳念真才華，連價碼都沒談、直接接演。但訪問時有一段小插曲，由於近日狄鶯返台，王彩樺與狄鶯頗有私交，即便她已婉轉回答：「沒有聯絡，因為不好意思。」仍頻頻被問有關狄鶯近況之事，讓吳念真忍不住直言：「拜託這是我們場子，這樣很不給我們面子！」