王彩樺遭逼問狄鶯近況　吳念真嗆記者：不給面子

綠光劇團《再會吧北投》音樂劇今（25）日舉辦卡司記者會，擔任編導的吳念真帶領演員王彩樺、于子育、陳竹昇、柯一正、楊大正、林雨萱等人出席。吳念真透露，「滅火器」是他的偶像，所以當初要找楊大正演出時，還一度疑惑：「他那麼酷會來嗎？」沒想到楊大正一口答應，讓吳念真相當驚喜。
王彩樺在現場與柯一正導演還用台語高歌一段，王彩樺驚喜直呼：「柯導難得獻唱，非常好聽。」也說自己睽違十年演出舞台劇，又因為仰慕吳念真才華，連價碼都沒談、直接接演。但訪問時有一段小插曲，由於近日狄鶯返台，王彩樺與狄鶯頗有私交，即便她已婉轉回答：「沒有聯絡，因為不好意思。」仍頻頻被問有關狄鶯近況之事，讓吳念真忍不住直言：「拜託這是我們場子，這樣很不給我們面子！」
▲柯一正、王彩樺演出《再會吧北投》。（圖／記者林柏年攝，2018.06.25）
《再會吧北投》邀請得過金馬獎的陳竹昇、實力派王彩樺、于子育演出，問及是否有刻意找金獎演員加持？吳念真直率回答：「沒有，我不在乎他們得過什麼獎，只要適合角色就可以！」但他也爆料說，其實楊大正沒有想像中那麼酷，在排練時，還一直叮嚀他說：「你要酷一點！」
楊大正也透露，接到劇本時，正好適逢老婆山東生產之際，又想起山東事先跟他說：「我生產時，你不要又去巡迴演出。」所以讓楊大正相當煎熬，但沒想到山東一口允諾，讓楊大正順利接演，更搞笑說：「別看我外表這樣，我很好相處。」
▲《再會吧北投》舉辦卡司記者會。（圖／記者林柏年攝，2018.06.25）
▲《再會吧北投》舉辦卡司記者會。（圖／記者林柏年攝，2018.06.25）