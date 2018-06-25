柯文哲說不負面競選　連勝文噴出飯來

2014 年台北市長選戰，當時柯文哲遭爆料，用網軍攻擊國民黨候選人連勝文，當時柯陣營以「支持者在總部自發性發文」，「網民不等於網軍」等等回應，連勝文今(25)日在臉書發文說，昨天做了一件糗事！我在吃飯時用手機看新聞，看到柯文哲發布競選宣言，其中提到上次選舉，他「不採負面選舉」，我當場嗆到，噴出飯來！被我太太唸了一頓，叫我吃飯不要看手機。

連勝文說，我只能說老柯所訴求的進步價值，大概就是「人不要臉，天下無敵！」

連勝文指出，2014 年選戰中，老柯(指柯文哲)被人爆料，競選總部中有 33 個PTT 帳號持續的用來「負面」攻擊我及我的家人，極盡的侮辱及抹黑，結果他被抓到後硬拗說這是「支持者在總部自發性發文」，「網民不等於網軍」等等，而媒體竟然也就信了，同時在當年太陽花後的社會氛圍，可能很多選民也對他這種行為，覺得無所謂！