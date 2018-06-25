柯文哲說不負面競選　連勝文噴出飯來

2014 年台北市長選戰，當時柯文哲遭爆料，用網軍攻擊國民黨候選人連勝文，當時柯陣營以「支持者在總部自發性發文」，「網民不等於網軍」等等回應，連勝文今(25)日在臉書發文說，昨天做了一件糗事！我在吃飯時用手機看新聞，看到柯文哲發布競選宣言，其中提到上次選舉，他「不採負面選舉」，我當場嗆到，噴出飯來！被我太太唸了一頓，叫我吃飯不要看手機。
連勝文說，我只能說老柯所訴求的進步價值，大概就是「人不要臉，天下無敵！」
連勝文指出，2014 年選戰中，老柯(指柯文哲)被人爆料，競選總部中有 33 個PTT 帳號持續的用來「負面」攻擊我及我的家人，極盡的侮辱及抹黑，結果他被抓到後硬拗說這是「支持者在總部自發性發文」，「網民不等於網軍」等等，而媒體竟然也就信了，同時在當年太陽花後的社會氛圍，可能很多選民也對他這種行為，覺得無所謂！
連勝文質疑，問題是支持者為什麼一定要去你的總部寫黑函？而不在自己的地方？現在手機隨時隨地可以寫，還需要特別跑去你總部？我們按照媒體爆料上網去看，發現許多po文都是三更半夜，在網路帶風向，典型的網軍操作手法；而若是支持者都在半夜跑去你總部寫黑函，這也未免太匪夷所思！？
連勝文表示，問題是我們向媒體提出的質疑，居然沒有人願意再深入追查，以爆料為賣點的某些媒體更是從頭到尾完全不報，充分發揮「隱悪揚善」的精神，而號稱立場中立的政論節目及名嘴們，則當做完全沒這回事，這就是我們當年競選所面臨的真實環境。
連勝文酸說，也難怪曾經在老柯身旁前呼後擁，求到觀傳局長官位的簡(余晏)女士，會在與老柯翻臉後，說他是「暗黑力量」了！但最諷刺的是，民進黨正是選舉與網路暗黑力量的始祖！老柯説他要用年底台北市長選舉來改變台灣社會文化，但做為一個老朋友，我要提醒他，不要再被人抓到做這種壞事了，否則年底選舉，恐怕會變成他的一面照妖鏡！