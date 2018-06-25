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中央社

東澳國小義賣飛魚辣椒 助射箭隊赴美圓夢

中央社2018/06/25 16:36
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者王朝鈺宜蘭25日電）宜蘭縣東澳國小射箭隊取得赴美參加邀請賽資格，但出國需新台幣170萬元，校長鄔誠民為幫助孩子圓夢，製作在地特產飛魚辣椒籌募經費，未來將結合文創，販售商品籌措訓練經費。

東澳國小射箭隊成軍雖僅5年，但已在國內各項賽事屢獲佳績，今年並取得參加美國北卡羅萊納州邀請賽資格，但出國需要新台幣170萬元經費，鄔誠民靈機一動，3年前結合東岳部落傳承20年的燻烤飛魚飲食文化，推出在地傳統特產飛魚辣椒、飛魚乾等。

「政府資源拮据，與其等待別人捐助，不如自己來」，鄔誠民表示，製作飛魚辣椒工序非常繁瑣，還需親自接訂單，有時還會衍生問題，「很累，做到昏天暗地，現在都快感冒了」，雖然孩子和居民也會幫忙，但製作飛魚辣椒仰賴人工，他也擔憂會造成學校太多負擔。

回想起成立射箭隊初衷，鄔誠民說，大家都認為原住民在舞蹈、體育方面很有天分，學校雖然推廣各項傳統弓箭等運動，但唯有亞運、奧運指定反曲弓項目才能讓孩子接軌升學，長大後能有自己的舞台。

他表示，去年飛魚辣椒製作量少但捐款多，今年則相反，雖然還是能達成孩子出國比賽的夢想，但無論是否出國，每年仍須籌措約90萬元訓練費，由於飛魚辣椒只能在每年4月到6月才能製作，未來將結合文創，推出飛魚毛巾、水壺、衣服和帽子等商品，希望能讓射箭隊一直延續下去。（編輯：方沛清）1070625

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