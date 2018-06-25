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娛樂

影／全台灣找不到第二個　實景搭建這款夜市

記者翁新涵╱台北報導2018/06/25 17:59
▲《王牌教師麻辣出擊》前導預告。（影片／奧瑪優勢，2018.06.25）

電影《王牌教師麻辣出擊》曝光前導預告，除了謝祖武飾演的「磊哥」及杜詩梅飾演的「小曼」，在服裝造型上別有用心外，電影中最特別的場景就是台灣最著名的「夜市」文化，片中不論是路邊「切仔麵」的麵攤桌椅及推車，或是小時候常玩的「丟沙包換禮物」都非常具有復古味道，張哲書導演則透露：「這個夜市是經過美術組考究，實景搭建，全台灣找不到第二個！」

預告可以看到，萬人美老師(郭昱晴飾)、磊哥(謝祖武飾)、陸小曼(杜詩梅飾)、韓家寶(綠茶飾)及錢信樵(金剛飾)都回歸大銀幕，還加入新生代演員陣容。此外，電影版中不再只有一個班級的壞學生，而是分成為「啦啦隊」、「籃球隊」及「棒球隊」這些校園社團，學生在學校的使壞方式，也比17年前更加聰明並膽大妄為，一言不合就可以就地「開打」。

面對學生使壞招數進步且出其不意，「王牌教師」磊哥又會有什麼新的法寶，讓這群學生乖乖就範？對此，謝祖武表示：「我相信每一位學生的本性都是善良的，只要用心去引導、灌溉與啟發他們，最終會走上正途的。」

另外，片中新生代演員集體住宿在嘉義拍攝時，常常在劇組收工後結伴逛夜市，有次當所有演員都丟贏沙包、拿到娃娃，卻只有杜季祥怎麼丟都不中，最後老闆給了他一卷垃圾袋，「拿到垃圾袋當下真的覺得有點小不甘心，但後來有其他人需要用垃圾袋時我給他，感覺也蠻實用的。」

關鍵字王牌教師麻辣出擊謝祖武杜季祥
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