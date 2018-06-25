影／全台灣找不到第二個　實景搭建這款夜市

電影《王牌教師麻辣出擊》曝光前導預告，除了謝祖武飾演的「磊哥」及杜詩梅飾演的「小曼」，在服裝造型上別有用心外，電影中最特別的場景就是台灣最著名的「夜市」文化，片中不論是路邊「切仔麵」的麵攤桌椅及推車，或是小時候常玩的「丟沙包換禮物」都非常具有復古味道，張哲書導演則透露：「這個夜市是經過美術組考究，實景搭建，全台灣找不到第二個！」

預告可以看到，萬人美老師(郭昱晴飾)、磊哥(謝祖武飾)、陸小曼(杜詩梅飾)、韓家寶(綠茶飾)及錢信樵(金剛飾)都回歸大銀幕，還加入新生代演員陣容。此外，電影版中不再只有一個班級的壞學生，而是分成為「啦啦隊」、「籃球隊」及「棒球隊」這些校園社團，學生在學校的使壞方式，也比17年前更加聰明並膽大妄為，一言不合就可以就地「開打」。