台南一中卡其色兒童實驗劇團　開抵大港國小

由台南一中應屆畢業生組成卡其色兒童實驗劇團，連續七年公演帶給小朋友許多歡笑；今年新劇目《松鼠小英雄》，注入前六屆未曾出現的新元素，如皮影戲、發光果核，增添許多不同亮點，今（25）天在北區大港國小開演，令學童大開眼界。

「卡其色」顧名思義，就是台南一中學生制服顏色，畢業生將他們自小至高中所累積的文學、藝術、科學，以及人文素養融入戲劇，努力排練呈現舞台，帶給小朋友煥然一新的體驗。

由於大學考招制度轉型，放榜日期較往年延後一個月，台南一中卡其色劇團熱愛戲劇的同學們，比往年更加辛苦，他們從劇本、音樂、布景、道具到排練，在短短一個月內就得完成，承受時間和作品等壓力，但為了小朋友看戲時的歡笑，大家咬緊牙關，努力克服困難，終能如期演出。