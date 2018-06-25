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台南一中卡其色兒童實驗劇團　開抵大港國小

記者黃文博／台南報導2018/06/25 17:21
▲卡其色兒童實驗劇團的皮影戲、科學玩具令大港國小學童大開眼界。（圖／記者黃文博攝，2018.06.25
▲卡其色兒童實驗劇團的皮影戲、科學玩具令大港國小學童大開眼界。（圖／記者黃文博攝，2018.06.25

由台南一中應屆畢業生組成卡其色兒童實驗劇團，連續七年公演帶給小朋友許多歡笑；今年新劇目《松鼠小英雄》，注入前六屆未曾出現的新元素，如皮影戲、發光果核，增添許多不同亮點，今（25）天在北區大港國小開演，令學童大開眼界。

「卡其色」顧名思義，就是台南一中學生制服顏色，畢業生將他們自小至高中所累積的文學、藝術、科學，以及人文素養融入戲劇，努力排練呈現舞台，帶給小朋友煥然一新的體驗。

由於大學考招制度轉型，放榜日期較往年延後一個月，台南一中卡其色劇團熱愛戲劇的同學們，比往年更加辛苦，他們從劇本、音樂、布景、道具到排練，在短短一個月內就得完成，承受時間和作品等壓力，但為了小朋友看戲時的歡笑，大家咬緊牙關，努力克服困難，終能如期演出。

今年由梁佳雯、陳姿、黃逸民三位老師指導劇團作品《松鼠小英雄》，內容講述三個不同部族小松鼠，對抗松鼠天敵──鳳頭蒼鷹的故事。

校長張添唐表示，今年卡其色劇團大多由二、三類組理工男孩組成，比起文學藝術的浪漫，有更多理性反思與省思，劇中也出現許多新奇酷炫的科學玩具，令看戲的孩子們大感驚奇，這也能看出台南一中培育學生多元能力的發展，連結不同領域的知識，將知識內化成能活用的素養，面對社會快速變動的潮流。

《松鼠小英雄》今年減少與小朋友互動頻繁的表演，聚焦於更富戲劇張力的完整故事呈現，還有驚奇與魔幻的氛圍營造、戲中戲的展現、生死交戰戲碼，正如劇名，呈現一趟「小英雄的旅程」。

劇中穿插皮影戲，並有極具創意的「大魔王（火鳥）」設計，將台灣神怪傳說融入，激發兒童觀眾互助參與的正義感，最後樹倒了，蒼鷹與松鼠都沒有了居住的地方，未來該何去何處，半開放式的結局，引人更多遐想空間。

卡其色兒童實驗劇團今年共有六場，已先在台南一中國際會議廳演出，已有台南多所幼兒園前往觀看，頗獲師生好評，接著一連三天到三所國小巡迴公演，今在大港國小演出後，26日至白河國小；27日至新泰國小；最後一場30日下午回台南一中國際會議廳演出，本場次為公開場，歡迎有興趣大朋友和小朋友來觀賞。

關鍵字卡其色兒童實驗劇團台南一中張添唐
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