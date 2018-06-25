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影／國防工業民營化　業界呼籲政府不要只會喊口號

記者呂炯昌／桃園報導2018/06/25 17:32
▲金賓汽車自主研發的「海用型30機砲遙控砲塔」（圖／記者呂烱昌攝 , 2018.6.25)
▲金賓汽車自主研發的「海用型30機砲遙控砲塔」（圖／記者呂烱昌攝 , 2018.6.25)

台灣區造船工業同業公會今（25）日邀請媒體，前往國內民間自主建立國防產業相關能量的具代表性廠商進行實地參訪，包括金賓汽車、和成集團、中科院等，參觀業界對船舶相關機械、火砲、防彈材料等建造實力。

金賓汽車前身為祖樹企業股份有限公司，現成為國軍重型車輛、機具主要供應與維修商之一，承擔起大半保養維修工作，透過人、料、油一條龍式的服務，為國軍節省建制單位與人員、教育訓練及軟體投資的費用。金賓汽車表示，現在只要國軍部隊演習、機動及教災任務執行，服務團隊採隨伴支援，走到那、修到那。

金賓汽車股份有限公司董事長李大偉表示，公司年營業額10億元左右，90%來自軍方。他表示，為維護公司產品品質、安全性，都採用原廠零件。他呼籲政府與國防部主管機關可以回歸法制來落實國防工業民營化的問題，例如全民防衛動員準備法第17條規範，法已完備，端賴執行者的態度與作為。

除了代理國外車輛與維修外，金賓汽車也自主研發「捷式4輪甲車」、「海用型30機砲遙控砲塔」，前者鎖定國軍老舊的V-150輪型甲車需要汰換、後者看好海軍與海巡署升級小型艦艇火力，以提升艦艇的戰鬥力與人員安全，但是兩者目前仍未獲軍方訂單。

 


▲金賓汽車自主研發的「捷式4輪甲車」。（圖／記者呂烱昌攝 , 2018.6.25)

 

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