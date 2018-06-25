貿易戰憂慮衝擊汽車銀行股 歐股開盤重挫

（中央社倫敦25日綜合外電報導）美國和其他大國間的貿易紛爭持續有新發展，引發投資人擔憂全球貿易戰繼續惡化，歐洲股市今天開盤下挫0.7%至1.4%。

有報導聲稱，美國總統川普計畫禁止許多中國企業投資美國科技公司，和禁止更多美國科技產品出口到中國。這項消息打擊今天亞洲股市表現，並影響歐股早盤，歐洲科技類股應聲下挫0.9%。

汽車產業受貿易戰憂慮的衝擊更大。這項產業是川普鎖定的主要目標，他22日表示，將把自歐洲聯盟（EU）進口的車輛關稅大漲20%。歐洲汽車類股今天開盤應聲重挫1.4%，眼看將寫下連續7個交易日走跌。