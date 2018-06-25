台北101拚商辦服務創新 導入全台首創熱食便當販賣

日前北市信義區南山廣場 48 層大樓啟用，每坪租金超越附近的台北 101 大樓，成為北市目前租金最貴的商辦，對此，台北 101 今 (25) 日宣布導入全台首創熱食便當販賣機，力拚藉由新服務迎合上班族群需求，並活化辦公大樓的空間運用。

據悉台北南山廣場目前出租率約 9 成，且還有樓層正在議約，面對競爭的信義區商辦市場，台北 101 此次宣布對租戶服務再進化，一方面推動館內餐廳推出午餐時段的餐盒服務，並在辦公大樓的 1 樓導入智能生活區，以販賣機形式提供租戶早、午餐和下午茶的服務，每日合計可提供的餐盒逾 400 個，供不應求。