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買來不易更捨不得賣 台北市去年每百戶僅1.5戶轉手

鉅亨網2018/06/25 16:52
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據北市地政局最新統計資料顯示，對比全市建物棟數 110 萬棟，2017 全年交易棟數約為 1.66 萬棟，等於每百戶中僅有 1.5 戶轉手，流通率僅約 2013 年的一半，而以北市各行政區房地交易流通率來看，2017 年平均流通率中山區重回冠軍寶座，最低的則是大安區。

從北市房地交易流通率觀察，存量 (建物棟數) 逐年遞增，流量 (交易棟數) 則逐年遞減，2017 年交易棟數相較 2016 年有小幅增加，但流通率仍僅為 2013 年房市相對高峰時的 52.43%。以各行政區比較，2017 年流通率最高前 3 名分別為中山區、北投區及內湖區，交易熱區由中山區重回冠軍寶座，流通率最低則由大安區墊底。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，台北市每年新推案數量有限，不像新北市持續有重劃區開發完成，市場新增供給數量有限，相對購置新房屋入住的狀況也不若新北市熱絡，另一方面台北市交通、就業、就學與生活機能完善，因此多數台北住戶居住狀況穩定，沒有特殊需求的條件下，缺少移居其他區域的動機，自然就不會將自己自住的房屋釋出。

除了北市住宅結構穩定之外，北市的房價和早年相比，購入的門檻也提升不少，導致交易棟數不易大幅增加，市場流通率自然就維持在低檔。

以區域表現來看，中山區的交易棟數常常是北市最多的區域，流通率也是北市之冠，其次則是北投地區，而屋齡相對較輕與有較多新成屋可選擇的內湖區，則是台北市流通率第 3 名的區域。

而流通率在平均水準之下的區域，不少都是市中心機能成熟且相對高價的區域，包括中正區、松山區、信義區與大安區，一方面可能是房價水準相對較高，另一方面可能也是生活太過於方便，住戶缺少買賣房屋的動機。

 

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