韓媒：美片面宣佈無限期推遲陸戰隊聯演

（中央社記者姜遠珍首爾25日專電）南韓媒體今天報導，韓美兩國軍方23日宣佈推遲8月的「乙支自由衛士」聯合軍演之後，美國又單方面宣佈將無限期推遲7至9月舉行的韓美海軍陸戰隊聯合演習。

南韓「東亞日報」今天在頭版以「美國未事先與南韓協議－美國單方面宣佈無限期延期舉行7至9月韓美陸戰隊聯合演習而引發爭議」為標題，報導此一聯合軍演無限期推遲的爭議消息。

南韓軍方解釋說：「作為北韓美國和南北韓高峰會談後續措施的一環，韓美兩國經過緊密協商後作出了上述決定。」

報導指出，據了解，韓美海軍陸戰隊事先沒有進行相關協商，南韓海軍陸戰隊在發表聲明之前完全不知情。結果是美國國防部在沒有事先說明的情況下作了宣布，南韓軍方隨後作出宣布及解釋。