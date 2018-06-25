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中央社

韓媒：美片面宣佈無限期推遲陸戰隊聯演

中央社2018/06/25 16:52
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者姜遠珍首爾25日專電）南韓媒體今天報導，韓美兩國軍方23日宣佈推遲8月的「乙支自由衛士」聯合軍演之後，美國又單方面宣佈將無限期推遲7至9月舉行的韓美海軍陸戰隊聯合演習。

南韓「東亞日報」今天在頭版以「美國未事先與南韓協議－美國單方面宣佈無限期延期舉行7至9月韓美陸戰隊聯合演習而引發爭議」為標題，報導此一聯合軍演無限期推遲的爭議消息。

南韓軍方解釋說：「作為北韓美國和南北韓高峰會談後續措施的一環，韓美兩國經過緊密協商後作出了上述決定。」

報導指出，據了解，韓美海軍陸戰隊事先沒有進行相關協商，南韓海軍陸戰隊在發表聲明之前完全不知情。結果是美國國防部在沒有事先說明的情況下作了宣布，南韓軍方隨後作出宣布及解釋。

南韓軍方消息人士表示，據他所知，美國考慮到與北韓的協商局面，主導了推遲演習的決定。

報導稱，韓美海軍陸戰隊聯合演習雖然規模較小，但被評價為讓北韓畏懼的演習。這項演習的核心內容是，一旦西北島嶼遭到挑釁時，可將對方指揮部及挑釁事端之處等化為焦土。

南韓軍方也表示，未來將視北韓東倉里飛彈試驗場的廢棄、軍事會談進展是否順利，11月舉行的「警戒王牌」、明年3月的「關鍵決斷」、「鷂鷹」等韓美聯合軍演也可將相繼延期。

今年的韓美海軍陸戰隊聯合演習原計劃共有19件，11件已經完成。這次公布的8項演習中，原定7月9月舉行的兩項演習將被推遲。（編輯：高照芬）1070625

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