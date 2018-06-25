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影／中央地方協力　高市府拍片籲注重交通安全

記者蔡佳宏／高雄報導2018/06/25 17:23
▲高市府新聞局發佈「她還在等你回家」及「你和我想的不一樣」等2支交通安全宣導短片，並透過高雄款臉書、youtube、捷運、7-11、全家及屈臣氏等通路同步播出，呼籲用共同守護交通安全。。（圖／高市新聞局提供,2018.06.25）
▲高市府新聞局發佈「她還在等你回家」及「你和我想的不一樣」等2支交通安全宣導短片，並透過高雄款臉書、youtube、捷運、7-11、全家及屈臣氏等通路同步播出，呼籲用共同守護交通安全。。（圖／高市新聞局提供,2018.06.25）

暑假是家人、朋友結伴相約出遊的旺季，為降低大型車及機車族群事故發生，高雄市政府新聞局今（25）日發佈「她還在等你回家」及「你和我想的不一樣」等2支交通安全宣導短片；局長張家興表示，將於今（25 )日起透過高雄款臉書、捷運、7-11、全家及屈臣氏等通路同步播出，今年更承蒙交通部道路交通安全督導委員會的協力，得以透過更加多元的媒宣管道，中央、地方通力合作，共同呼籲大型車加裝行車視野輔助系統、用路人遠離大型車，騎乘機車時務必專心留神，期盼和市民朋友共同努力，增進交通安全。


▲高市府新聞局發佈「她還在等你回家」及「你和我想的不一樣」等2支交通安全宣導短片，並透過高雄款臉書、youtube、捷運、7-11、全家及屈臣氏等通路同步播出，呼籲用共同守護交通安全。（圖／高市新聞局提供,2018.06.25） 

張家興表示，暑期將屆，年輕族群結伴出遊機會大增，新聞局特製作交通宣導短片，盼透過幽默詼諧及具警示性的畫面呈現，喚起用路人共同注意交通安全；他並特別肯定交通部道安會針對高雄市的交通特性，協助高市府以多元的通路進行宣傳，期盼未來中央、地方能持續協力，以共同守護高雄市的交通安全。 


▲大型車應加裝行車視野輔助系統、用路人遠離大型車，騎乘機車時務必專心留神。（圖／高市新聞局提供,2018.06.25）

有鑑於高雄市大型車交通事故較為偏高，因此針對大型車對症下藥，製作「她還在等你回家」宣導短片，以親情訴求為出發點，描述小孩在家中殷切期盼等著媽媽回家；但馬路如虎口，當行駛在大型車旁，一旦進入視野死角區，容易發生交通事故，提醒用路人務必遠離大型車、加裝視野輔助系統，駕駛時亦應專注並加強警覺，期盼市民朋友快樂出門外、更要平平安安地回家。 

張家興進一步指出，因應本市於106年18 -24歲機車事故占總體交通事故一成多，推出「你和我想的不一樣」宣導短片，劇情為男騎士載著女友迎風奔馳，卻在馬路上狂飆、任意轉彎，自以為吸引別人羨慕的目光，實際上卻引起用路人側目，被視為危險人物；運用現實與想像交替的劇情轉換趣味性，藉此警剔機車騎士行車務必專心、勿超速，因為「你和我想的真的不一樣」。 

據統計，高雄市107年1-5月間，發生31,175件交通事故，與去年同期比較，減少3,812件、死亡人數減少11人、受傷人數減少5,945人，顯見新聞局持續運用多元管道宣導，有效降低交通事故發生的機率。 

張家興表示，2支交通安全宣導短片於YOUTUBE搶先曝光，並陸續於高雄款臉書、Line、網路、全國及地方頻道（CH3）、高捷、7-11、全家及屈臣氏電視等通路播放，以多元的宣傳管道，更加貼近各種年齡層及族群，進而增進高雄市的交通安全。 
 

關鍵字高雄款她還在等你回家張家興
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