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內馬爾魅力難擋！代言群光TCL電視趕搭世足熱

記者易皓瑜／台北報導2018/06/25 17:34
▲全球第三大液晶顯示器 TCL 趕搭世足熱潮，找來內馬爾代言進軍台灣電視市場。 （圖／TCL 提供）
▲全球第三大液晶顯示器 TCL 趕搭世足熱潮，找來內馬爾代言進軍台灣電視市場。 （圖／TCL 提供）

2018 世界盃足球賽熱血開踢，為趕搭足球熱潮，全球第三大液晶顯示器品牌 TCL 進軍台灣市場，由群光電子獨家代理。 TCL 以 50 吋、 55 吋、 65 吋三大 4K 大尺寸電視為主力機種，挾帶著高 CP 值優勢，甫進入台灣市場旋即在好市多（ Costco ）等通路造成熱賣。 

TCL 於 2017 年躋身美國液晶顯示器銷售排行榜前三，而本次於台發售三款分別為：大尺寸、高階規格的 C 系列；主流尺寸的 P 系列；以及小尺寸、入門款的 S 系列機種。三款均使用航空級鋁材、無雜質的螢幕外框，並搭載 UHD 4K 高解析畫質。同時 TCL 採用 Android TV 的作業系統，使用者透過遙控器上的專屬按鍵就能快速進入 Netflix ，同時因應智能居家應用， TCL 也支援 Google Assistant 數位助理服務，並可藉由 Google Play 擴充應用程式，加入 Google Play Music 及 Google Play Movies & TV 等服務內容。 


▲S6 高畫質液晶顯示器的運動模式 Sport Mode ，能在觀看世足賽況時不留殘影。 （圖／TCL 提供）


▲P6 高畫質智能液晶顯示器， UHD 高畫質解析觀賽能一覽賽場上所有細節。（圖／TCL 提供）

此次 TCL 趕搭世足熱潮，找來國際足球明星內馬爾擔任品牌大使，其中 TCL 系列產品的運動模式（ Sports Mode ）或 MEMC 運動增強動態映像系統，更與內馬爾的場上精采表現相呼應，讓球迷在觀賽時大呼過癮！

近年來， TCL 與《復仇者聯盟》、《鋼鐵人 3 》、《 X 戰警》等好萊塢商業大片、美國知名脫口秀 The Ellen Show 合作，也參與贊助美國電視界最高獎項艾美獎（ Emmy Awards ）的活動，顯見其在北美娛樂市場具備高能見度。而本次由群光代理至台灣市場，更掀起一股大螢幕顯示器觀賞足球賽事的熱潮，讓台灣大屏幕電視市場再添話題。

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