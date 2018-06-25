內馬爾魅力難擋！代言群光TCL電視趕搭世足熱

2018 世界盃足球賽熱血開踢，為趕搭足球熱潮，全球第三大液晶顯示器品牌 TCL 進軍台灣市場，由群光電子獨家代理。 TCL 以 50 吋、 55 吋、 65 吋三大 4K 大尺寸電視為主力機種，挾帶著高 CP 值優勢，甫進入台灣市場旋即在好市多（ Costco ）等通路造成熱賣。

TCL 於 2017 年躋身美國液晶顯示器銷售排行榜前三，而本次於台發售三款分別為：大尺寸、高階規格的 C 系列；主流尺寸的 P 系列；以及小尺寸、入門款的 S 系列機種。三款均使用航空級鋁材、無雜質的螢幕外框，並搭載 UHD 4K 高解析畫質。同時 TCL 採用 Android TV 的作業系統，使用者透過遙控器上的專屬按鍵就能快速進入 Netflix ，同時因應智能居家應用， TCL 也支援 Google Assistant 數位助理服務，並可藉由 Google Play 擴充應用程式，加入 Google Play Music 及 Google Play Movies & TV 等服務內容。