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生活

閃瞎！爸爸的護身符掛N年　女兒拆開發現超甜真相

生活中心／綜合報導2018/06/25 17:37
▲女網友的父親身上一直掛著護身符，某次她好奇打開來看，發現裡面竟藏著母親寫的情書。（圖／翻攝自《Dcard》 , 2018.06.25）
▲女網友的父親身上一直掛著護身符，某次她好奇打開來看，發現裡面竟藏著母親寫的情書。（圖／翻攝自《Dcard》 , 2018.06.25）

有些人身上會帶著護身符保平安，一名女網友透露，爸爸身上一直帶著一個護身符，從未拿下，直到某次她偷偷打開護身符的袋子，發現裡面竟裝著媽媽寫的情書，讓她感動不已，直呼「閃到瞎我都願意！」

女網友在《 Dcard 》發文表示，自出生有記憶以來，爸爸的脖子上就掛著一個護身符，長大後詢問爸爸，爸爸則說護身符是媽媽去廟裡求來的，掛在身上很有安全感，她當時只覺得爸爸很愛媽媽，珍惜媽媽送的禮物，因此就沒再細問。

直到某次爸爸去洗澡，原 po 見到護身符被放在一旁，仔細一看發現上頭的字都已經快看不清楚，根本只剩下紅布，在好奇心驅使下，原 po 打開袋子，想知道護身符是哪間廟求來的，沒想到裡頭裝著的不是符，而是媽媽很久以前寫給爸爸的情書。

「是怎樣的愛可以把情書放在護身符的袋子裏，掛在胸口，最靠近心臟的位置，而且我爸看來就是打算戴一輩子了。」這意外的發現讓原 po 既震驚又感動，事後也向爸爸自首並道歉偷看一事，爸爸才透露，護身符的確是媽媽去廟裡求來的，但他把黃色的符紙抽出來放在皮夾，把媽媽寫的情書放在裡面，「她才是真正保我平安的人，有她在我覺得自己就會很有力量，所以你媽才是我的護身符。」

原 po 表示，爸媽是她看過最相愛的伴侶，兩人互相包容、幾乎沒吵過架，經常出現各種放閃行為，還加碼爆料父母幾乎每個周末都去汽車旅館約會。

網友們看完直呼羨慕，「閃瞎，護身符那個實在是太戳中了，超甜」、「閃瞎了，什麼都看不到了嗚嗚」、「甜到我雞皮疙瘩～太甜蜜啦」、「能成為他們女兒的你和你妹妹也是拯救過世界」、「羨慕妳有感情這麼好的爸媽，我因為我爸媽都要不相信愛情了」。

關鍵字護身符情書父母恩愛dcard
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