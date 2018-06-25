閃瞎！爸爸的護身符掛N年　女兒拆開發現超甜真相

有些人身上會帶著護身符保平安，一名女網友透露，爸爸身上一直帶著一個護身符，從未拿下，直到某次她偷偷打開護身符的袋子，發現裡面竟裝著媽媽寫的情書，讓她感動不已，直呼「閃到瞎我都願意！」

女網友在《 Dcard 》發文表示，自出生有記憶以來，爸爸的脖子上就掛著一個護身符，長大後詢問爸爸，爸爸則說護身符是媽媽去廟裡求來的，掛在身上很有安全感，她當時只覺得爸爸很愛媽媽，珍惜媽媽送的禮物，因此就沒再細問。

直到某次爸爸去洗澡，原 po 見到護身符被放在一旁，仔細一看發現上頭的字都已經快看不清楚，根本只剩下紅布，在好奇心驅使下，原 po 打開袋子，想知道護身符是哪間廟求來的，沒想到裡頭裝著的不是符，而是媽媽很久以前寫給爸爸的情書。