廣編／翻轉後巷　汙水下水道工程體現現代化城市

新北市7年來投入273.5億元經費，接管戶數增加了50多萬戶，朱立倫表示，每年新北市接管戶數將近六都總和的一半，「1都抵5都」，預計107年底累計接管戶數將突破92萬戶，為6都之冠。過去許多後巷因違建而不易發覺，藉由汙水下水道工程開始施工後漸漸有了新面貌，永和區民樂里里民李蘭生提到，一開始得知道要做汙水工程時不太相信，因為附近後巷多是髒亂、陰暗，沒想到短短的時間就看到成果，後巷也變得明亮、乾淨、整齊。

翻轉後巷狹窄髒臭刻版形象，新北市極推動汙水下水道工程，新北市長朱立倫25日赴永和區視察汙水下水道後巷用戶接管工程，他強調，汙水下水道是「看不見的重大工程」，更是現代化城市的體現。

新北市近年致力推展汙水下水道工程，視察時又以現地實體方式完整呈現後巷施工前、中、後的狀態，從違建占據汙水亂排的後巷、違建拆除後辦理接管中的後巷、施工完成明亮暢通的後巷都能看見，讓民眾親「眼」體驗未來住家面臨的改變，也充分了解施工過程及如何配合工程施作，大大降低民怨的阻力。

永和區汙水下水道全期總投入經費共43億，預計112 年完成永和區建設，用戶接管90,687戶。永和區汙水下水道工程人員鄧銘輝表示，施工前透過多場大大小小說明會，讓民眾些微了解到工程的重要性，轉而願意主動積極來配合工程，加上部分後巷工程完成後，民眾知道環境改善狀況，後期的巷弄改造配合意願便增強，對之後工程也有很大的幫助。

汙水下水道被喻為「清水」的建設，改造以往汙水與雨水不分管，導致後巷髒臭的現象，將民眾排出的汙水源頭根除，導入水資源回收中心處理後放流，有效改善河川水體水質，如淡水河嚴重汙染長度比例由7.9%下降至3.6%，有了「清水」的建設，才能讓民眾在河濱公園有「親水」的空間。