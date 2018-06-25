NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈影／全台灣找不到第二個這款夜市李孟諺參訪東陽實業8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
工商快訊

廣編／翻轉後巷　汙水下水道工程體現現代化城市

本報訊2018/06/25 17:27
▲翻轉後巷，汙水下水道工程體現現代化城市。（圖／公關照片）
▲翻轉後巷，汙水下水道工程體現現代化城市。（圖／公關照片）

翻轉後巷狹窄髒臭刻版形象，新北市極推動汙水下水道工程，新北市長朱立倫25日赴永和區視察汙水下水道後巷用戶接管工程，他強調，汙水下水道是「看不見的重大工程」，更是現代化城市的體現。

新北市7年來投入273.5億元經費，接管戶數增加了50多萬戶，朱立倫表示，每年新北市接管戶數將近六都總和的一半，「1都抵5都」，預計107年底累計接管戶數將突破92萬戶，為6都之冠。過去許多後巷因違建而不易發覺，藉由汙水下水道工程開始施工後漸漸有了新面貌，永和區民樂里里民李蘭生提到，一開始得知道要做汙水工程時不太相信，因為附近後巷多是髒亂、陰暗，沒想到短短的時間就看到成果，後巷也變得明亮、乾淨、整齊。

新北市近年致力推展汙水下水道工程，視察時又以現地實體方式完整呈現後巷施工前、中、後的狀態，從違建占據汙水亂排的後巷、違建拆除後辦理接管中的後巷、施工完成明亮暢通的後巷都能看見，讓民眾親「眼」體驗未來住家面臨的改變，也充分了解施工過程及如何配合工程施作，大大降低民怨的阻力。

永和區汙水下水道全期總投入經費共43億，預計112 年完成永和區建設，用戶接管90,687戶。永和區汙水下水道工程人員鄧銘輝表示，施工前透過多場大大小小說明會，讓民眾些微了解到工程的重要性，轉而願意主動積極來配合工程，加上部分後巷工程完成後，民眾知道環境改善狀況，後期的巷弄改造配合意願便增強，對之後工程也有很大的幫助。

汙水下水道被喻為「清水」的建設，改造以往汙水與雨水不分管，導致後巷髒臭的現象，將民眾排出的汙水源頭根除，導入水資源回收中心處理後放流，有效改善河川水體水質，如淡水河嚴重汙染長度比例由7.9%下降至3.6%，有了「清水」的建設，才能讓民眾在河濱公園有「親水」的空間。

廣編／世足期間限定　挑戰最強射門廣編／P助和兔兔之卡娜赫拉超萌

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan