私設禮廳、靈堂　議員：促輔導合法拼配套

讓人生的最後一哩路走的圓滿。台中市議會今(25)日進行市政總質詢，市議員賴佳微、鄭功進、楊典忠質詢時指出，依照內政部現行殯葬管理條例規定，其中「禮廳及靈堂」仍定義為殯葬設施。同法明確指出，「直轄市、縣(市)主管機關負責違法設置、擴充、增建、改建、經營殯葬設施之取締及處理。」然而，實務上每逢旺日，北區崇德殯儀館，總是門庭若市，除了要慢慢等禮廳之外，甚至要動用到移動式冰櫃協助冷藏。對此，賴佳微表示，私設禮廳、靈堂的家數，也從106年監察院報告中的一家，增加到九家。可見除了消極的取締違規外，市府應提出更積極的輔導合法機制，同時強化淡日的有感分流優惠，讓死者最後一哩路走的圓滿。

賴佳微表示，一場葬禮的花費，少說十多萬，要奢華甚至可以高達上百萬，自去年7月醫殯分流以來，少了200多個小靈位、140多個冷凍櫃，現在的北區崇德殯儀館，只要適逢旺日，不論是冷凍櫃或者小靈位都是一位難求。針對一輩子只有一次的「身後事」，市府應提升殯葬服務量能，光靠移動式冰櫃，不僅治標不治本，對亡者家屬來說，也是一種不禮貌。

楊典忠也說，不論是北區崇德殯儀館或東海火葬場的周邊，都能看見民間業者所私設的禮廳及靈堂。面對成長9倍的既成事實，以及監察院的糾正報告，市府應提出積極作為輔導合法。

鄭功進則強調，去年生管處的歲入高達4億8千多萬，執行率也有137.34%。市府既然有心提出「天天是好日」的淡、旺日分流政策，建議可至少比照新北提出的優惠政策，例如，「先火化再辦告別式，使用禮廳減半優惠」、「七日內出殯或火化，免收冷藏及靈柩寄存費用」等優惠，讓民眾真正有感。

市長林佳龍表示，台中縣市合併後，對於殯葬業務總量及區域分布進行整合，希望生命禮儀與時俱進；市府善用既有資源，改善崇德殯儀館等中市殯葬設施與環境，希望提供優質服務。

民政局長游湧志指出，台中市殯儀館腹地狹小有限，市府持續在有限土地內改善及增建相關殯葬設施，其中崇德館冷凍櫃自177櫃增加至312櫃、小靈位從106位增加至290位，同時增加戊級禮廳5間；東海館冷凍櫃原60屜增加至114屜，小靈位原20位增加至89位(包括22個臨時靈位);大甲館原無冷凍櫃位106年12月21日增加至27屜，小靈位原18位增加至25位。

針對輔導私設禮廳、靈堂合法化，游湧志指出，現階段研議修正台中市殯葬自治條例，鬆綁單獨設置禮廳靈堂不得超過1公頃的限制，並待中央通過修法配合辦理。