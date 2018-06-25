新台幣連3貶創近9個月低 美中貿易衝突未解

（中央社記者邱柏勝台北25日電）美中貿易戰升溫導致外資匯出，亞幣走弱，今天新台幣開低走低，終場以30.403元兌1美元作收，貶值9.6分，匯價連3貶並創近9個月新低，兩大外匯經紀公司總成交量13.49億美元。

外匯交易員表示，美中貿易衝突升溫，至今仍未有緩和跡象，且中國人民銀行宣布定向降準，今天包含人民幣在內的亞幣普遍走弱，加上台股重挫、外資大幅匯出，進口商眼看美元升勢一去不回，擔憂未來美元越來越貴，近期也加入買匯行列，導致新台幣續貶，今天再度重貶近1角，摜破30.4元關卡。

展望新台幣後市，外匯交易員說，美國今年還有2次升息可能，台美利差持續擴大，加上近期正處除權息旺季，外資拿到現金股利後匯出，都成為新台幣偏弱的原因。目前雖適逢出口商季底作帳拋匯時期，但由於買匯力道遠大於拋匯，且市場只剩下出口商在供給美元，「美元只會一步一步慢慢升上去」，估本週新台幣將貶至30.5元至30.6元間。