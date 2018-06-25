NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈影／全台灣找不到第二個這款夜市李孟諺參訪東陽實業8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

新台幣連3貶創近9個月低 美中貿易衝突未解

中央社2018/06/25 17:06
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者邱柏勝台北25日電）美中貿易戰升溫導致外資匯出，亞幣走弱，今天新台幣開低走低，終場以30.403元兌1美元作收，貶值9.6分，匯價連3貶並創近9個月新低，兩大外匯經紀公司總成交量13.49億美元。

外匯交易員表示，美中貿易衝突升溫，至今仍未有緩和跡象，且中國人民銀行宣布定向降準，今天包含人民幣在內的亞幣普遍走弱，加上台股重挫、外資大幅匯出，進口商眼看美元升勢一去不回，擔憂未來美元越來越貴，近期也加入買匯行列，導致新台幣續貶，今天再度重貶近1角，摜破30.4元關卡。

展望新台幣後市，外匯交易員說，美國今年還有2次升息可能，台美利差持續擴大，加上近期正處除權息旺季，外資拿到現金股利後匯出，都成為新台幣偏弱的原因。目前雖適逢出口商季底作帳拋匯時期，但由於買匯力道遠大於拋匯，且市場只剩下出口商在供給美元，「美元只會一步一步慢慢升上去」，估本週新台幣將貶至30.5元至30.6元間。

匯銀人士則指出，從上週央行總裁楊金龍在理監事會議的會後記者會上所發表的談話來看，今年央行最快升息的時間點應該是第4季，「但這是建立在美國9月也升息的前提下」。

新台幣兌美元今天開盤價為30.370元，最高30.349元、最低30.405元，尾盤收30.403元，貶值9.6分。（編輯：趙蔚蘭）1070625

愛爾達世足賽訊號遭竊 感謝...邁向國際教育 台東富山國小轉

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan