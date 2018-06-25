外媒：中國輕視川普破壞力 陷進退維谷

（中央社台北25日電）美國總統川普競選期間，獲得中國學界及民眾熱烈支持。但在川普主導發動美中貿易戰下，德國媒體發表評論說，儘管中國忙著做川普家人的關係，但卻輕視了川普的破壞力，導致如今進退維谷。

德國南德意志報24日以「中國的算盤打錯了」為題發表文章指出，新加坡「川金會」後，川普便表示「中國是偉大的國家，習近平是偉大的領導人，我的朋友」。但幾天後，這密切的友情便所剩無幾，因為美國正對中國發起一場「前所未有的貿易戰」。

文章指出，川普6月間向習近平接連發起的貿易戰攻勢，從數字上看，對美國享有鉅額出超的中國，根本無法還擊，這讓中國進退兩難。