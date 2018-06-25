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中央社

外媒：中國輕視川普破壞力 陷進退維谷

中央社2018/06/25 17:02
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北25日電）美國總統川普競選期間，獲得中國學界及民眾熱烈支持。但在川普主導發動美中貿易戰下，德國媒體發表評論說，儘管中國忙著做川普家人的關係，但卻輕視了川普的破壞力，導致如今進退維谷。

德國南德意志報24日以「中國的算盤打錯了」為題發表文章指出，新加坡「川金會」後，川普便表示「中國是偉大的國家，習近平是偉大的領導人，我的朋友」。但幾天後，這密切的友情便所剩無幾，因為美國正對中國發起一場「前所未有的貿易戰」。

文章指出，川普6月間向習近平接連發起的貿易戰攻勢，從數字上看，對美國享有鉅額出超的中國，根本無法還擊，這讓中國進退兩難。

但從中國內部來看，北京除了猛烈還擊外，沒有其它選擇。加上北京向來奉行「人若犯我，我必犯人」的主張，還擊這條路只有走到底。

文章說，但就經濟而言，強硬的還擊作法無異於瘋癲。理由是，中國20%的出口商品是銷往美國，而這占中國國內生產毛額（GDP）的比重約有4%。

這篇文章提到，雖然中國過去幾周一直試圖轉危為安，還一度傳出要購買價值700億美元的美國商品。但即使如此，看起來仍然無法讓美國滿足。

文章說，川普上台後，最快調適且改變的就是中國。當歐盟、法國、德國還舉棋不定，不知是否該與川普的女兒伊凡卡、女婿庫什納交流時，中國早已「務實地行動起來」，駐美國大使館還邀請伊凡卡共度春節，伊凡卡的女兒唱中文歌的影片更在網路上熱傳。

但事實證明，中國輕視了川普的破壞力，讓中國陷入進退維谷的境地。（編輯：邱國強/朱建陵）1070625

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