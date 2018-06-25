川普打擊非法移民後 申請庇護人數日增

（中央社墨西哥蒂華納／雷諾薩24日綜合外電報導）美國打擊非法跨越邊界移民家庭的消息傳得沸沸揚揚，加上面臨殘酷幫派的威脅，愈來愈多墨西哥和中美洲移民如今選擇在美墨邊界等待申請庇護。

邊界城市的收容所官員和來自墨西哥和中美洲移民告訴路透社，如今有愈來愈多人在官方邊境關卡，等著向移民當局申請庇護；一般而言，他們必須等上數週。

接受訪問的數十名移民大多表示，聽聞非法跨越美國邊界的移民家庭骨肉分離，以及朋友成功申請庇護後，他們決定正式提出庇護申請。

美國政府採取「零容忍」政策在海內外引發眾怒後，川普上週簽署行政命令，終結強行拆散移民家庭的政策。不過，2000多名兒童迄今尚未與家人團圓。