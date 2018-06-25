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手刀搶！飯店麵包坊首開分店　試營運全品項10元

記者陳致宇／台北報導2018/06/25 17:45
▲神旺飯店的普諾麵包坊宣布進軍台北車站商圈，明( 26 )日試營運，麵包全品項特價 10 元。（圖／神旺飯店）
▲神旺飯店的普諾麵包坊宣布進軍台北車站商圈，明( 26 )日試營運，麵包全品項特價 10 元。（圖／神旺飯店）

麵包坊已成為各大飯店除了餐廳之外的另一戰場，神旺飯店的普諾麵包坊宣布進軍台北車站商圈， 6 月 26 日試營運，麵包全品項特價 10 元；天成飯店集團的六國麵包坊也推出集點活動，可兌換餐券及小家電。

神旺大飯店普諾麵包坊主打肉鬆麵包、蔥花麵包等台式口味， 7 月 2 日於台北車站商圈開設首家館外分店， 6 月 26 日起試營運，當天下午 2 點推出麵包全品項 10 元優惠， 28 日至 7 月 1 日消費打卡可獲贈當日精選麵包 1 個，開幕後另有 1 元加購活動。


▲神旺大飯店普諾麵包坊主打肉鬆、蔥花麵包等台式口味， 7 月 2 日於台北車站商圈開設首家館外分店。（圖／神旺飯店）

業者表示，新分店一樣強調「在地美好滋味」精神，除了招牌蔥花麵包、香柔肉鬆麵包、復古砂糖甜甜圈、杏仁千層麵包，另有創意多變的明太子起司蛋麵包、藍莓乳酪麵包、人氣濃濃巧克力等，都是年年熱銷的經典口味。


▲天成飯店集團旗下六國麵包坊即日起至 11 月 30 日推出「集點換好禮」活動，集滿指定點數可兌換麵包、餐券、小家電等禮品。（圖／天成飯店集團）

此外，為刺激買氣，天成飯店集團旗下六國麵包坊即日起至 11 月 30 日推出「集點換好禮」活動，單筆發票金額滿 150 元，或晚間 75 折優惠時段單筆發票金額滿 200 元，即可獲得集點印花 1 枚，購買指定商品再加贈 1 枚。集滿指定點數可兌換麵包、餐券、小家電等禮品。


▲六福旅遊集團旗下的 Elite Bakery 推出夏季新品，結合時下超夯話題製作黑鑽珍珠髒髒包。（圖／六福旅遊集團）

六福旅遊集團旗下的 Elite Bakery 則推出夏季新品，以「歐式蔬食季」為主題，將新鮮蔬果入料並結合低油、低鹽、低糖與絕不添加化學色素等健康烘培理念，製作鮮奶菠菜吐司、菠菜叉燒起司堡、蕃茄百里香吐司等商品，另還有創意款的黑鑽珍珠髒髒包、蜜香珍珠軟法。

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