手刀搶！飯店麵包坊首開分店　試營運全品項10元

麵包坊已成為各大飯店除了餐廳之外的另一戰場，神旺飯店的普諾麵包坊宣布進軍台北車站商圈， 6 月 26 日試營運，麵包全品項特價 10 元；天成飯店集團的六國麵包坊也推出集點活動，可兌換餐券及小家電。

神旺大飯店普諾麵包坊主打肉鬆麵包、蔥花麵包等台式口味， 7 月 2 日於台北車站商圈開設首家館外分店， 6 月 26 日起試營運，當天下午 2 點推出麵包全品項 10 元優惠， 28 日至 7 月 1 日消費打卡可獲贈當日精選麵包 1 個，開幕後另有 1 元加購活動。



▲神旺大飯店普諾麵包坊主打肉鬆、蔥花麵包等台式口味， 7 月 2 日於台北車站商圈開設首家館外分店。（圖／神旺飯店）