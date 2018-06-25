2018台灣國際合球公開賽　板橋體育館點燃戰火

2018台灣國際合球公開賽6月26日至30日將在新北市立板橋體育館點燃戰火！台灣在合球世界排名第二，將派出中華藍及中華白（U21世青代表隊）兩支隊伍，目標鎖定世界第一的荷蘭，希望能在主場優勢下成功「抗荷」。

新北市體育處今(25)日特別在賽前邀請中華隊的戰將，以及世界排名第一的荷蘭隊選手同台交流，今年參賽還有中國、香港、澳門等隊，這場賽事同時也是 U21世界合球錦標賽，以及亞洲暨大洋洲合球錦標賽的前哨戰。

新北市教育局副局長蔣偉民表示，合球在台灣發展超過30年，靠著台式特色「快、狠、準」球風，近年來在國際賽場上屢創佳績，目前世界排名高居第二，僅次於發源地荷蘭，很高興這次國際合球公開賽在板橋體育館舉辦，歡迎市民到場觀賞，一起為中華隊加油、捍衛主場。