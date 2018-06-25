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2018台灣國際合球公開賽　板橋體育館點燃戰火

記者蔡琇惠／新北報導2018/06/25 17:19
▲2018台灣國際合球公開賽6月26日至30日將在新北市立板橋體育館點燃戰火。（圖／記者蔡琇惠攝，2018.06.25）
▲2018台灣國際合球公開賽6月26日至30日將在新北市立板橋體育館點燃戰火。（圖／記者蔡琇惠攝，2018.06.25）

2018台灣國際合球公開賽6月26日至30日將在新北市立板橋體育館點燃戰火！台灣在合球世界排名第二，將派出中華藍及中華白（U21世青代表隊）兩支隊伍，目標鎖定世界第一的荷蘭，希望能在主場優勢下成功「抗荷」。

新北市體育處今(25)日特別在賽前邀請中華隊的戰將，以及世界排名第一的荷蘭隊選手同台交流，今年參賽還有中國、香港、澳門等隊，這場賽事同時也是 U21世界合球錦標賽，以及亞洲暨大洋洲合球錦標賽的前哨戰。

新北市教育局副局長蔣偉民表示，合球在台灣發展超過30年，靠著台式特色「快、狠、準」球風，近年來在國際賽場上屢創佳績，目前世界排名高居第二，僅次於發源地荷蘭，很高興這次國際合球公開賽在板橋體育館舉辦，歡迎市民到場觀賞，一起為中華隊加油、捍衛主場。

台灣合球界的閃耀之星林雅雯15歲就入選成人國家代表隊，個人累積兩座國際賽事MVP、兩屆得分后，2017年世運會幫助中華隊晉級決賽獲得亞軍，被譽為「Korfball Hero」（合球英雄）。今年披上中華藍隊戰袍，林雅雯十分期待，她在記者會現場信心喊話，要在主場奪冠。

荷蘭隊陣中資深名將Suzanne Struik與中華隊交手經驗豐富，曾在2008及2009年來臺參與世青賽及世運會，再次來台她感到非常興奮，也相當肯定中華隊在這幾年內的成長轉變，屆時世界兩大合球強權捉對廝殺，勢必帶給球迷高張力、高水準的比賽。

這次公開賽全程將由智林體育台於網路、MOD頻道，以及中華民國合球協會粉絲頁同步直播，現場也設置合球體驗互動遊戲區，鼓勵更多球迷進場看賽事、拿好禮，更多賽事資訊都將在中華民國合球協會粉絲頁上公布分享。

關鍵字2018台灣國際合球公開賽板橋體育館林雅雯中華隊
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