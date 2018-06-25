NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈影／全台灣找不到第二個這款夜市李孟諺參訪東陽實業8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

房貸戶逾5萬近寬限期 台經院：不至有斷頭潮

中央社2018/06/25 17:10
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者潘姿羽台北25日電）據台經院調查，營建業氣候測驗點已連4月下滑，而央行可能年底開始升息，不只讓房貸族很緊張，明年更有超過5萬戶寬限期即將到期，不過台經院認為，不至於會出現斷頭潮。

台經院今天公布3大產業營業氣候測驗點，製造業與服務業雙雙走揚，但營建業續呈下跌，較上月減少0.33點、跌至94.89點，已是連續4個月下滑。

台經院副研究員劉佩真分析，雖然營造業與不動產業對當前景氣並不悲觀，但多認為未來半年景氣能見度不夠明朗，因為近期金管會、央行動作頻頻，針對銀行房貸逾放比增加，以及寬限期兩大方向提出控管措施，且升息的趨勢會對房貸族帶來壓力，加上房市供給端的壓力仍未解除，都增添未來的不確定性。

劉佩真指出，明年約有5.47萬戶的房貸寬限期即將到期，若再加上升息的因素，房貸族的壓力勢必加重，將突顯不動產授信的風險問題。

營建業前景雖存在不確定性，劉佩真認為，房市應不至於出現斷頭潮，或是有崩盤的可能，因為政府已經緊盯市場狀況，準備及時出手解決問題，且關鍵是銀行的房貸逾放比還在0.26%，相較於整體逾放比0.28%，還低於平均值，顯見情勢還在可控制的範圍內。

劉佩真也說，近年房市即便價格往下修正、也是緩跌，而斷頭潮通常會出現在房價短期驟跌的情況，屋主預期價格會往下跌而恐慌性拋售，台灣房地產市場現處於盤整階段，不至於出現斷頭潮或崩盤的情形。（編輯：張均懋）1070625

川普打擊非法移民後 申請庇...嘉義市首家食物銀行 彷如小...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan