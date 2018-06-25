禁用人工反式脂肪　議員：應加強宣導

蔡雅玲表示，根據世界衛生組織調查顯示人工反式脂肪會增加罹患心血管疾病風險亦對人體造成健康傷害。2003年丹麥率先立法限制，接續奧地利、挪威、冰島，皆效法制定相關措施。2015年美國亦跟進禁止使用人工反式脂肪。世界衛生組織(WHO)在2013年也明確建議，透過制定國家政策，不使用部分氫化油及反式脂肪之攝食，以促進健康。

台中市議會今(25)日進行市政總質詢，議員蔡雅玲、張玉嬿、謝志忠指出，人工反式脂肪常見於蛋糕等加工食品，已被證實不利人體健康，食品藥物管理署定「食品全面禁用人工反式脂肪」7月1號全國即將同步上路，市府應加強宣導，清楚標示，守護民眾健康。

蔡雅玲指出，台灣在107年7月1號全面禁止使用「不完全氫化油」全國正式上路，台中市準備好了嗎? 她主張，市府應加強宣導並建立全面性完善配套措施，讓業者依循法令，市民消費時能清楚辨識商品標示。

張玉嬿表示，衛生局應輔導業者改用其他油品取代不完全氫化油，也要推出適當檢驗機制，做好配套，政策才能落實，另老人健保要宣導含有氫化植物油、植物性乳化油、精製植物油的食品應該避免，才能避免吃到人工反式脂肪。

謝志忠表示，反式脂肪法案距離7月1日，不到一個禮拜就要上路實施了，但大眾對此法案還有很多人不清楚，加上與反式脂肪有關的八大類食品，與市民生活習息息相關，謝志忠要求市政府針對上游廠商、各相關公會加強教育宣導，更要廣為周知，讓市民更清楚，確保吃的安心、吃得健康。

台中市食品藥物安全處呼籲業者遵守，未來將加強抽查相關食品標示及進行源頭業者稽查，維護市民健康。

衛生局強調，「食用氫化油之使用限制」自104年預告以來，食安處即針對上游油品製造業者強制執行「HACCP（食品安全管制系統）」查核，充分告知相關禁用政策措施，亦應落實原物料追蹤追溯自主管理，另函知糕餅業等食品公(工)會輔導會員，製造烘焙食品不得使用含不完全氫化油的油品，並利用會員大會及相關教育訓練機會加強宣導。