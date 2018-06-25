藍營立委拿又昱與超越相比　蘇辦：使用大量錯誤的訊息

國民黨立委費鴻泰質疑，民進黨新北市長參選人蘇貞昌及立委女兒蘇巧慧的超越基金會登記在板橋，而台北市辦公室的地址設4家公司，其中至少3家是他們家的（超越基金會、二三設計公司、韶光電影公司），難道都沒有問題嗎？

蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞今（25）日表示，費鴻泰等人在未查證資料的情況下，使用大量錯誤的訊息，試圖將合法經營的基金會，與侯友宜夫婦為了收租、避稅而成立的一人公司相提並論；剛好凸顯超越基金會長期關懷社會，而侯友宜夫婦的「友友公司」、「又昱公司」只是空殼公司。

黃韋鈞說，國民黨立委所提到的超越基金會、韶光電影有限公司，及二三設計公司的資訊漏洞百出；首先，超越基金會的成立時間錯誤，目前的執行長也非蘇巧慧，二三設計的負責人為蘇巧純，並非蘇巧慧；相關單位的資訊都公開透明，只要會GOOGLE就查得到。