藍營立委拿又昱與超越相比　蘇辦：使用大量錯誤的訊息

國民黨立委費鴻泰質疑，民進黨新北市長參選人蘇貞昌及立委女兒蘇巧慧的超越基金會登記在板橋，而台北市辦公室的地址設4家公司，其中至少3家是他們家的（超越基金會、二三設計公司、韶光電影公司），難道都沒有問題嗎？
蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞今（25）日表示，費鴻泰等人在未查證資料的情況下，使用大量錯誤的訊息，試圖將合法經營的基金會，與侯友宜夫婦為了收租、避稅而成立的一人公司相提並論；剛好凸顯超越基金會長期關懷社會，而侯友宜夫婦的「友友公司」、「又昱公司」只是空殼公司。
黃韋鈞說，國民黨立委所提到的超越基金會、韶光電影有限公司，及二三設計公司的資訊漏洞百出；首先，超越基金會的成立時間錯誤，目前的執行長也非蘇巧慧，二三設計的負責人為蘇巧純，並非蘇巧慧；相關單位的資訊都公開透明，只要會GOOGLE就查得到。
黃韋鈞認為，費鴻泰向來就有拿著錯誤資訊扮演豬隊友的歷史紀錄，最經典的就是2008年仗著立委身分，擅闖他人競選總部的誇張行為；此外，國民黨立委要胡亂指控，竟連最基本的資料查證都可出錯，根本是為了打烏賊戰，這就是吳敦義下令要全力幫忙，傾全黨之力抹黑，想轉移社會對侯友宜夫婦的質疑。
黃韋鈞解釋，不同於侯友宜夫婦所成立的「友友公司」、「又昱公司」，超越基金會長期關懷社會，而二三設計有限公司及韶光電影有限公司則皆為合法經營的公司，依法投保勞健保及報稅，多年來更有許多作品；試問侯友宜夫婦的2間收租公司除少繳稅，每年漲5%租金外，又為社會做了什麼？
此外，超越基金會前身為電火球文教基金會（簡稱電火球基金會），1999年設立於台北縣，2011年改組擴大為超越基金會，長期關注台灣教育的議題，推動教育扎根的活動；近年來主推的「超越達人計畫」，至今舉辦超過300場的前進校園、職場體驗、達人現身講座等各類活動，活動之豐富多元，網站上均一覽無遺。
另針對國民黨立委質疑同址另有美商潘氏煤礦股份有限公司的部分，黃韋鈞表示，此一公司與超越基金會等並無關係，根據國民黨自己公布的資料，這間公司民國70年代就設立，這樣也能牽拖到超越基金會，國民黨立委應直接向該公司進行了解。