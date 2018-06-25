退休浪浪成超親人家貓　熱愛玩具還會發出奇怪鳥叫聲

每當大家看到街頭的流浪貓，不知會否像小編一樣，心情總是帶著酸楚，一方面知道街貓活在街頭，是十分愜意與自在，另方面街貓壽命的短暫也是不爭的事實。在美國德州有位名為Lindsay的愛心中途，她在一年前遇到被她稱作Mr. Belvedere（接下來皆以Mr. B代稱）的可愛虎斑貓，經過長期的餵養，原本不親人的Mr. B竟在一年後，因生病向她求助，自願走進誘捕籠。幸虧治療後，牠幸運痊癒，最後還被超有愛的主人收養，正式成為家貓一族。
可愛的Mr. B是Lindsay平常會固定餵養的流浪貓，原本充滿警戒心的牠，在病倒後似乎發現自己需要求助，便乖乖走進Lindsay和同伴放置的誘捕籠，經過醫生治療後，醫生告訴Lindsay：「Mr. B擁有貓愛滋」，加上年紀已大，醫生勸她可原地放回，否則光是醫療費或是後續照顧，會是十分龐大的開銷。（圖／翻攝自IG@tomcatbelvedere）
Lindsay最後決定還是將Mr. B帶回家安置，希望能讓牠好過些，並陸續帶著Mr. B去治療耳朵感染及拔牙，經過一陣子，Mr. B不僅病情好轉，也願意讓人碰觸，可愛的牠似乎漸漸習慣家貓生活。（圖／翻攝自IG@tomcatbelvedere）
醫生給Mr. B照了X光發現，牠不僅全身充滿疤痕和蟎蟲，還患有嚴重關節炎，可見牠過去在街頭生活的辛苦，直到牠在Lindsay家中待滿三個月後，牠終於能安心躺在Lindsay的腿上入睡，Lindsay知道她一定要為可愛的牠，找到一個好人家。（圖／翻攝自IG@tomcatbelvedere）
Lindsay開始在網路上找尋收養家庭，北卡羅萊納州的獸醫Jenna在instagram上看到了Mr. B的故事，便決定要和老公一起收養可愛的牠。（圖／翻攝自IG@tomcatbelvedere）
Mr. B似乎知道牠的街頭退休生活已經來臨，不僅十分熱愛待在家中，尤其愛玩玩具，因為從小到大牠都沒玩過逗貓棒或是貓草玩具，已經10歲的牠像是找到最心愛的事物般，可以花上好幾小時玩它們，開心時更會發出顫抖與小鳥啾啾聲，讓人感到十分有趣，希望可愛的牠能幸福享受退休生活呢！（圖／翻攝自IG@tomcatbelvedere）