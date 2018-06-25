退休浪浪成超親人家貓　熱愛玩具還會發出奇怪鳥叫聲

每當大家看到街頭的流浪貓，不知會否像小編一樣，心情總是帶著酸楚，一方面知道街貓活在街頭，是十分愜意與自在，另方面街貓壽命的短暫也是不爭的事實。在美國德州有位名為Lindsay的愛心中途，她在一年前遇到被她稱作Mr. Belvedere（接下來皆以Mr. B代稱）的可愛虎斑貓，經過長期的餵養，原本不親人的Mr. B竟在一年後，因生病向她求助，自願走進誘捕籠。幸虧治療後，牠幸運痊癒，最後還被超有愛的主人收養，正式成為家貓一族。