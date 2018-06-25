再見高雄 福田水餃移居台東

（中央社記者王淑芬高雄25日電）「老闆真的很佛心，他的愛心令人感動」。每粒一元的福田水餃營業到6月底，店家已在門口貼出「再見高雄」的啟示並打算移居台東，今天不少老顧客回流品嚐並讚許老闆佛心善舉。

位在高雄高鐵左營站附近三角窗店面的福田水餃下午2點營業，大約15分鐘就有8桌約20名客人點餐，他們沒有多說，店長就會問「一樣嗎？」自行在點菜單上寫下20粒（水餃）。

客人、店家如此熟悉，從一個眼神或是一個點頭示意，道盡了彼此親近的互動和友善，這家麵食店就像是他們自家的「灶腳」一樣自在、平實、無拘束。