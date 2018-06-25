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中央社

再見高雄 福田水餃移居台東

中央社2018/06/25 17:21
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者王淑芬高雄25日電）「老闆真的很佛心，他的愛心令人感動」。每粒一元的福田水餃營業到6月底，店家已在門口貼出「再見高雄」的啟示並打算移居台東，今天不少老顧客回流品嚐並讚許老闆佛心善舉。

位在高雄高鐵左營站附近三角窗店面的福田水餃下午2點營業，大約15分鐘就有8桌約20名客人點餐，他們沒有多說，店長就會問「一樣嗎？」自行在點菜單上寫下20粒（水餃）。

客人、店家如此熟悉，從一個眼神或是一個點頭示意，道盡了彼此親近的互動和友善，這家麵食店就像是他們自家的「灶腳」一樣自在、平實、無拘束。

32歲的老闆李杰，去年11月起供應每粒一元的水餃，大受歡迎；如果是65歲以上的長輩還享半價優惠。也就是如果點20粒的水餃，出示身分證明或是弱勢證明，只要付新台幣10元銅板。

一粒一元的水餃，李杰說:「賣一粒賠一粒。」平均一天8000粒的銷售量等同水餃一天就賠8000元，如果再加計店租和員工薪資，每月至少賠40萬元到60萬元。

經營8個月的福田水餃，至少賠了500萬元，李杰今天告訴中央社記者，金錢對他而言只是數字，他說生病走過鬼門關，更能體悟錢財是身外之物的意義，結緣、喜捨，讓他的人生更「富足」。

李杰出身貧窮家庭，他不諱言國中沒畢業，因緣介入不動產投資而發跡，是支撐他行善做賠本生意的後盾，至今仍活躍於土地買賣。

6月底結束高雄福田水餃店，他打算新店面落腳台東影城附近，未來台東民眾有機會品嚐粒粒有愛心的福田水餃。(編輯:孫承武)1070625

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