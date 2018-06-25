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中央社

創世童樂會助植物人 門票滯銷待認購

中央社2018/06/25 17:19
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者蕭博陽南投縣25日電）創世基金會草屯分院7月22日舉辦「公益童樂會」，收入將添購植物人照顧設備，但門票嚴重滯銷，亟需各界踴躍認購。

為添購電動拍痰器、噴霧治療機等植物人照顧設備，創世基金會草屯分院7月22日下午2時在草屯鎮福美大飯店舉辦「公益童樂會」，並邀香蕉哥哥林掄元擔任公益嘉賓，活動內容有玩偶裝握手合影、小丑互動、兒童舞蹈團演出、香蕉哥哥唱跳、住宿券等好禮摸彩。

不料票券銷售情形不佳，200張售價新台幣500元的門票目前認購不到一成，創世草屯院今天在福美大飯店對外宣傳，除讓植物人院民搶先觀看小丑表演，也邀20名草屯國小特教班學童同樂，小丑哥哥現場折氣球贈送，飯店人員準備小點心，讓孩童與院民都很開心。

搶先看表演的院民憫憫今年13歲，出生不久因意外跌落導致頭部與頸椎重創，成為植物人，從此躺在床上，無法享受一般孩童應有的上學與玩樂生活，欣賞表演更是難實現的夢，為滿足他的小願望，小丑哥哥今天特地帶著歡笑到草屯，也為憫憫增加視、聽覺感官刺激。

創世草屯分院長曾香潓說，草屯院成立近10年，目前安養54名植物人，因設備不堪使用，急待添購與更新，透過日寶醫療器材贊助、福美大飯店支持場地與午茶餐點，7月22日辦理「公益童樂會」，期盼各界踴躍認購票券，也歡迎再轉捐植物人或弱勢家庭，收入扣除成本後，添購設備提升院民照護品質。（編輯：李亨山）1070625

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