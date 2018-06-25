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中央社

嘉義市首家食物銀行 彷如小型便利商店

中央社2018/06/25 17:15
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者江俊亮嘉義市25日電）嘉義市第一家實體店面食物銀行今天開幕，架子上擺滿豐富的物資，彷如小型的便利商店，弱勢的社會邊緣戶可依需求兌換物資。

由中華基督教救助協會、台灣基督教長老教會嘉義東門教會共同成立的食物銀行，今天舉行開設感恩禮拜，中華基督教救助協會秘書長夏忠堅牧師表示，希望食物銀行的愛心物資能發揮最大效益，幫助中低收入戶遠離「餓」夢。

夏忠堅引用聖經「五餅二魚」的故事，分享耶穌用5個大麥餅、2條魚餵飽5000人的神蹟故事。他說，協會目前服務4200多個個案，每兩個月愛心志工會將內含米、油、麥片、牙膏、牙刷、洗髮精等價值新台幣2500元的食物包送到個案家中。

他說，雖然食物包不能解決個案全部的生活需要，但許多個案都流淚告訴他，以前身上僅有的錢只夠買食物，現在有了食物包，終於有車資可以上醫院看病，真正得到幫助。

夏忠堅指出，許多邊緣戶、近貧戶，因未達法律規定標準，無法申請中低收入補助；因此救助協會募集資源，由地方教會提供空間、管理食物，深入協助弱勢家庭。

嘉義市副市長張惠博致詞表示，感謝中華基督教救助協會、東門教會成立實體店面食物銀行，不僅給需要的人食物，也用愛溫暖他們的心靈，真正實踐耶穌的愛。（編輯：施燕飛）1070625

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