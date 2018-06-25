中國網攻民主國家 總統府：與他國合作因應

（中央社記者呂欣憓台北25日電）外媒報導，台灣遭到中國網軍攻擊次數大增。總統府今天表示，許多民主國家都有類似遭遇，台灣和相關國家啟動合作，政府已將確保資訊安全提升到國家安全的層級。

英國金融時報（Financial Times）25日報導，台灣過去兩年間遭中國網軍嚴重攻擊的次數大增，顯示北京在美國重申支持台灣之際增加施壓；資安顧問業者認為中國大陸將台灣當成提升網路間諜技術的「練習場」，隨著地緣政治緊張局勢加劇，預料「中國針對台灣的網攻將增加」。

總統府發言人黃重諺今天表示，國際媒體所揭露的情形，事實上不僅台灣，許多民主國家都有類似遭遇，無論是重要的政府資訊、產業專利或敏感科技、國防以及國土安全訊息，都有遭到不同規模的侵擾。