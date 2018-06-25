NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈吃滷肉飯被酸裝窮　柯：不然去哪吃侯友宜：事前不知道吳敦義會來8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

嘉義首間食物銀行　助弱勢遠離餓夢

記者吳晉輝／嘉義報導2018/06/25 17:56
▲25日舉辦開設感恩禮拜。（圖／嘉市府提供 , 2018.06.25）
▲25日舉辦開設感恩禮拜。（圖／嘉市府提供 , 2018.06.25）

中華基督教救助協會與台灣基督教長老教會嘉義東門教會攜手，成立嘉義市第一家1919實體店面食物銀行，幫助未達中低收入戶的邊緣戶遠離「餓」夢，讓弱勢邊緣戶能依需求兌換，選擇更多元，也讓愛心物資發揮最大效益，勇敢面對明天，。25日舉辦開設感恩禮拜，副市長張惠博及多位議員到場見證。

中華基督教救助協會秘書長夏忠堅牧師表示，許多邊緣戶、近貧戶，因未達法律規定資格，無法申請中低收入補助。1919救助協會募集資源、提供技術轉移，地方教會提供空間、管理食物，由經過訓練的志工陪伴、照顧弱勢朋友的需要，提供陪讀服務、急難救助金及生活物資。感謝東門教會設立社區食物銀行，把祝福帶入學校與城市的弱勢家庭。

張副市長感謝中華基督教救助協會多年來整合全國資源，透過400多間地方教會分享，讓更多需要的人可以得著幫助，不只給他們食物，也用愛溫暖許多需要關懷者的心靈，真正實踐耶穌的愛。相信相愛的社會，可以讓嘉義市更進步。

社會處表示，嘉義東門教會為嘉義市首間民間自設之實體食物銀行。市長涂醒哲重視社會福利，上任後市府推出「愛心實物銀行」，現在東西區各有1間。為幫助弱勢族群打破貧窮循環，市府並推出多項自立脫貧方案，「希望N次方-青少年築夢專案」協助低收入戶青少年定期儲蓄，規劃長期生涯發展；「夢想Online計畫」媒合弱勢族群到公私部門社會服務，用自己力量圓夢；「兒童及少年未來教育與發展帳戶」藉由長期儲蓄的鼓勵措施，補足弱勢兒少立足點的不平等。

關鍵字基督教中低收入戶食物銀行
台南芒果節　烘焙嘉年華樹下風味餐李孟諺參訪東陽實業

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan