嘉義首間食物銀行　助弱勢遠離餓夢

中華基督教救助協會秘書長夏忠堅牧師表示，許多邊緣戶、近貧戶，因未達法律規定資格，無法申請中低收入補助。1919救助協會募集資源、提供技術轉移，地方教會提供空間、管理食物，由經過訓練的志工陪伴、照顧弱勢朋友的需要，提供陪讀服務、急難救助金及生活物資。感謝東門教會設立社區食物銀行，把祝福帶入學校與城市的弱勢家庭。

中華基督教救助協會與台灣基督教長老教會嘉義東門教會攜手，成立嘉義市第一家1919實體店面食物銀行，幫助未達中低收入戶的邊緣戶遠離「餓」夢，讓弱勢邊緣戶能依需求兌換，選擇更多元，也讓愛心物資發揮最大效益，勇敢面對明天，。25日舉辦開設感恩禮拜，副市長張惠博及多位議員到場見證。

張副市長感謝中華基督教救助協會多年來整合全國資源，透過400多間地方教會分享，讓更多需要的人可以得著幫助，不只給他們食物，也用愛溫暖許多需要關懷者的心靈，真正實踐耶穌的愛。相信相愛的社會，可以讓嘉義市更進步。

社會處表示，嘉義東門教會為嘉義市首間民間自設之實體食物銀行。市長涂醒哲重視社會福利，上任後市府推出「愛心實物銀行」，現在東西區各有1間。為幫助弱勢族群打破貧窮循環，市府並推出多項自立脫貧方案，「希望N次方-青少年築夢專案」協助低收入戶青少年定期儲蓄，規劃長期生涯發展；「夢想Online計畫」媒合弱勢族群到公私部門社會服務，用自己力量圓夢；「兒童及少年未來教育與發展帳戶」藉由長期儲蓄的鼓勵措施，補足弱勢兒少立足點的不平等。