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中央社

北市中心4區房屋流通率極低 生活方便不想賣

中央社2018/06/25 17:37
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北25日電）房仲依據北市地政局最新統計資料，2017年全年北市交易棟數1.66萬棟，平均百戶才1.5棟轉手，流通率僅2013年一半，其中市中心4區流通率更低，推估生活太便利，屋主根本不想賣。

信義房屋根據這項計資料顯示，以2017年全北市交易量1.66萬棟對照全市110萬棟房屋計算，每百戶約1.5戶轉手，比起2013年相對流通高峰時2.88%來看，僅約一半。

信義房屋指出，2013年各區流通率從最低的士林區2.04%到最高的中山區4.04%，2017年則是最低的大安區1.14%到最高的中山區1.88%，流通量僅2013年的52.43%，相差甚多。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從北市房地交易流通率觀察，存量(建物棟數)逐年遞增，流量(交易棟數)則逐年遞減，2017年交易棟數相較2016年有小幅增加；但以各行政區比較，2017年流通率最高前3名分別為中山區、北投區及內湖區，流通率最低的3名為大安區、士林區和大同區。

曾敬德認為，一河之隔的新北市持續有重劃區開發，台北市房市新增供給有限，相對購置新屋入住的熱度不若新北市；另一方面台北市交通、就業、就學與生活機能完善，多數台北住戶居住穩定，若無特殊需求，缺少移居其他區域的動機，自然不會釋出自住房屋。

從房價角度來看，北市住宅結構穩定，北市的房價和早年相比已大幅上漲，導致交易棟數不易大幅增加，市場流通率自然維持低檔。

曾敬德說，房屋流通率在平均水準之下的行政區，不少都是市中心機能成熟且相對高價區域，包括中正區、松山區、信義區與大安區，一方面房價水準高，另一方面是生活太過於方便，屋主不想賣房。（編輯：郭萍英）1070625

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