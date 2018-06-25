陸女子跳樓輕生 圍觀者鼓譟被拘

綜合新京報、北京青年報和微信公眾號「每日人物」報導，李姓女子曾就讀於慶陽市第六中學，2016年9月遭吳姓班主任（導師）的猥褻。事件發生後不久，李姓女子被診斷為憂鬱症，並在同年內兩度嘗試自殺。

這起事故發生在20日，事件涉及女子生前曾遭學校老師猥褻，但這名老師獲檢方不起訴處分。該女子生前最後時光的遭遇，除了顯示大陸社會冷漠的一面，圍觀者是否刺激了女子跳樓，也可能涉及法律問題。

（中央社記者張淑伶上海25日電）中國甘肅省一名19歲女子日前跳樓輕生，4小時半的過程裡，有圍觀民眾起哄「怎麼還不跳」，相關影片引發輿論譴責。今天有媒體指出，一些起哄者和發布相關影片者已被警方拘留。

女子的父親李明說，發生猥褻事件前，女兒「一直都好好的」，是個開朗的人。

而吳姓班主任因此事僅被處以10天的行政拘留。根據檢察院的不起訴理由說明書，吳姓男子表示用嘴碰觸李姓女子的額頭是為了體溫測試，雖然此舉不符常理但「情節輕微」，至於女學生控訴的脫衣等更進一步行為，公安機關沒有相關證據。

20日下午3時，李姓女子在一棟25層高樓的8樓外準備跳下，當地消防人員努力營救的同時，一些圍觀者卻為她不快點跳樓而不耐煩。

有人喊「怎麼還不跳啊？」、「死不了的」。女子在7時30分跳下後，還有圍觀者吹口哨。甚至有的人猜她是不是為了成為「網紅」而在表演。

另有報導根據影片指出，營救這名女子的消防員則是在女孩墜落後失聲痛哭，與圍觀者形成強烈對比。

北京電視台旗下新媒體「北京時間」今天報導，這起事件中的一些起哄者及發布影片者已被拘留，警方還在繼續調查當天的情況。

新京報的評論指出，不能僅從道義上譴責冷漠的圍觀者，這些人是否刺激了李姓女子最終跳下、是否妨礙了警察和消防人員的救援，可能涉及嚴肅的法律問題。（編輯：朱建陵）1070625

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