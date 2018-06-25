美國防部長樂觀期待 北韓很快歸還美軍遺骸

超過3萬5000名美軍在韓戰中陣亡，朝鮮半島的這場戰爭在簽署停戰協議後告終，但沒達成和平條約。

他表示，南韓的聯合國盟軍指揮部（UnitedNations Command）待命接收這些遺骸。他告訴記者：「不論外交活動何時完成，我們都準備好採取行動。」

馬提斯指出，北韓領導人金正恩6月12日與美國總統川普舉行「川金會」，討論朝鮮半島非核化時，曾承諾歸還美軍遺骸。

（中央社阿拉斯加州艾爾森空軍基地24日綜合外電報導）美國國防部長馬提斯（James Mattis）今天樂觀表示，他預期北韓會很快歸還在1950至1953年韓戰期間陣亡美軍的遺骸。

根據五角大廈，在韓戰陣亡的美軍有7700人仍被列為失蹤，其中5300人是在北韓。

五角大廈表示，北韓方面曾多次表示，他們還有多達200組可能是陣亡美軍的遺骸。美國官員說，目前還不清楚北韓準備歸還多少組。

美軍遺骸將在南韓接受初步檢查，確認是人類遺骸，然後再送到夏威夷，由軍方鑑識人員設法查驗身分。

自1990年至2005年，北韓已將229組遺骸送還美國，但因北韓持續致力發展核武，造成南北韓關係惡化，送還美軍遺骸的作業因此停止。（實習編譯：吳昇鴻/核稿：林治平）1070625