NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈首間食物銀行　助弱勢遠離餓夢怎能不愛棒球　樹林乙組聯賽超熱血台灣大寬頻500M上網$799
中央社

美國防部長樂觀期待 北韓很快歸還美軍遺骸

中央社2018/06/25 17:38
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社阿拉斯加州艾爾森空軍基地24日綜合外電報導）美國國防部長馬提斯（James Mattis）今天樂觀表示，他預期北韓會很快歸還在1950至1953年韓戰期間陣亡美軍的遺骸。

馬提斯指出，北韓領導人金正恩6月12日與美國總統川普舉行「川金會」，討論朝鮮半島非核化時，曾承諾歸還美軍遺骸。

他表示，南韓的聯合國盟軍指揮部（UnitedNations Command）待命接收這些遺骸。他告訴記者：「不論外交活動何時完成，我們都準備好採取行動。」

超過3萬5000名美軍在韓戰中陣亡，朝鮮半島的這場戰爭在簽署停戰協議後告終，但沒達成和平條約。

根據五角大廈，在韓戰陣亡的美軍有7700人仍被列為失蹤，其中5300人是在北韓。

五角大廈表示，北韓方面曾多次表示，他們還有多達200組可能是陣亡美軍的遺骸。美國官員說，目前還不清楚北韓準備歸還多少組。

美軍遺骸將在南韓接受初步檢查，確認是人類遺骸，然後再送到夏威夷，由軍方鑑識人員設法查驗身分。

自1990年至2005年，北韓已將229組遺骸送還美國，但因北韓持續致力發展核武，造成南北韓關係惡化，送還美軍遺骸的作業因此停止。（實習編譯：吳昇鴻/核稿：林治平）1070625

北市中心4區房屋流通率極低...體育交流 南北韓籃球賽7月...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan