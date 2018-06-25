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中央社

南市府示範新工法 盼解除雨後路面塌陷疑慮

中央社2018/06/25 17:41
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者楊思瑞台南25日電）台南市在前一波大雨後出現3處道路路基流失造成路面下陷，市府工務局指出，塌陷區域多為老舊管線釀禍，近年道路挖掘案採用管溝回填低強度混凝土工法，就沒有路面下陷問題。

台南市政府工務局今天會同中華電信公司，在北區開元路展示管溝回填低強度混凝土工法，盼解除外界對台南市道路施工品質的疑慮。

工務局總工程司王雅禾表示，路面產生坑洞原因大部分是因路面老舊，表面產生裂縫。連日大雨滲入後，使得表層的瀝青混凝土與底下的基礎分離造成坑洞。

王雅禾表示，台南縣市合併升格前的道路挖掘案，大多採用原土回填方式，因夯實不確實加上長時間大雨，容易造成路面下陷。縣市合併後，市府要求管溝回填材料改採用低強度混凝土，每立方公尺經費約增加新台幣600元。至今約7萬件道路挖掘案，都沒有出現路面下陷問題。

台南市代理市長李孟諺對此在臉書發文表示，工務局成立「道路挖掘抽驗小組」，一旦發現未符合相關規定者，開罰3萬至9萬元不等罰款，具體成績也獲得許多其他縣市工務單位組團前來觀摩。

李孟諺指出，天災對基礎建設造成的傷害，市府已經修復。但最近常出現刻意抹黑市府建設不力的言論，一再重創大家的努力。請各界用心體察，不要淪為情緒性的發言，甚至為了選舉，刻意顛倒是非，不但無法解決問題，反而延滯城市進步。（編輯：吳佳穎/李亨山）1070625

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