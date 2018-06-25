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和順工業區服務中心　預計9月完工

記者黃文博／台南報導2018/06/25 17:57
▲台南市長李孟諺今日參訪東陽實業。 （圖／台南市新聞處提供，2018.06.25
▲台南市長李孟諺今日參訪東陽實業。 （圖／台南市新聞處提供，2018.06.25

台南市長李孟諺今（25）日前往位於安南和順工業區中的東陽實業參訪，期間亦邀請和順工業區的各廠商代表進行面對面座談，聆聽建言；李孟諺表示，近7年來，市府於和順工業區投注約3000萬元進行道路、排水改善、監視器、道路指示牌設置，今年初更投入1300萬元興建服務中心，預計9月完工，往後市府會再向中央爭取補助，用來推動或興建工業區的聯合污水處理廠與下水道，創造適合投資、就業的環境。

李孟諺指出，全台南共有36個都市計劃工業區，其中和順工業區是面積最大、廠商及就業人口最多的，共計有500家廠商，提供1.2萬個就業機會，每年創造350億的產值，市府經發局已擴編6位同仁，進一步服務轄區內的都市計劃工業區，期許未來市府能成立專責的科室，提供36個都市計劃工業區更專職的照顧與服務。

今日參訪的東陽實業主要生產汽車零組件，客戶遍及 200 個國家，佔地40甲的台南總公司計有4千多名員工，李孟諺感謝東陽實業深耕台南，對台南的經濟發展及就業貢獻良多。

李孟諺也指出，市府每月定期召開重大投資會報，主要針對台南市2億以上的投資進行列管，幫助企業排除投資障礙，未來各廠商若要增加投資，可以向經發局報名，市府將盡力提供協助，加快投資企業在行政上的流程和速度。

關鍵字李孟諺東陽實業和順工業區汽車零組件
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