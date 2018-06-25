和順工業區服務中心　預計9月完工

台南市長李孟諺今（25）日前往位於安南和順工業區中的東陽實業參訪，期間亦邀請和順工業區的各廠商代表進行面對面座談，聆聽建言；李孟諺表示，近7年來，市府於和順工業區投注約3000萬元進行道路、排水改善、監視器、道路指示牌設置，今年初更投入1300萬元興建服務中心，預計9月完工，往後市府會再向中央爭取補助，用來推動或興建工業區的聯合污水處理廠與下水道，創造適合投資、就業的環境。

李孟諺指出，全台南共有36個都市計劃工業區，其中和順工業區是面積最大、廠商及就業人口最多的，共計有500家廠商，提供1.2萬個就業機會，每年創造350億的產值，市府經發局已擴編6位同仁，進一步服務轄區內的都市計劃工業區，期許未來市府能成立專責的科室，提供36個都市計劃工業區更專職的照顧與服務。