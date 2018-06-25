歐股盤中─汽車類股疲軟 泛歐Stoxx 600跌逾

義大利電纜製造商 Prysmian 因發布獲利預警，股價下挫逾 4%。

美中貿易爭端升溫，美國總統川普打算再出招，限制中國業者，投資美國科技公司。

美國財政部正在草擬具體規範，限制中國業者，對擁有關鍵技術的美國科技公司進行投資。

此外，財政部將加強審查中國對美國航太、機器人、新能源汽車等產業的投資。

另一方面，美國也有意執行出口管制，避免關鍵技術被銷往中國。

歐盟與美國之間的貿易爭端，亦持續加劇，歐盟自 6 月 22 日起，開始對價值 32 億美元的美國進口商品，加徵關稅。

川普則揚言，要對歐洲進口車，課徵 20% 的關稅。