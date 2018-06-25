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歐股盤中─汽車類股疲軟 泛歐Stoxx 600跌逾

鉅亨網2018/06/25 17:56
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貿易戰疑慮未除，今 (25) 日歐股早盤，主要指數走跌，泛歐 Stoxx 600 指數一度下跌 1.05%。

台北時間週一下午 5 點 51 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數下跌 1.05%，德國 DAX 指數下跌 1.32%，法國 CAC 40 指數下跌 0.88%，英國 FTSE 指數下跌 0.94%。

受歐盟、美國貿易爭端影響，週一早盤，汽車類股表現不佳，下跌逾 1%。

丹麥醫療設備商 Ambu 獲摩根大通調升股票評級，股價大漲近 10%。

義大利電纜製造商 Prysmian 因發布獲利預警，股價下挫逾 4%。

美中貿易爭端升溫，美國總統川普打算再出招，限制中國業者，投資美國科技公司。

美國財政部正在草擬具體規範，限制中國業者，對擁有關鍵技術的美國科技公司進行投資。

此外，財政部將加強審查中國對美國航太、機器人、新能源汽車等產業的投資。

另一方面，美國也有意執行出口管制，避免關鍵技術被銷往中國。

歐盟與美國之間的貿易爭端，亦持續加劇，歐盟自 6 月 22 日起，開始對價值 32 億美元的美國進口商品，加徵關稅。

川普則揚言，要對歐洲進口車，課徵 20% 的關稅。

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