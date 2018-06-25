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台幣貶破30.4元續創近9個月新低 6月累計已貶1

鉅亨網2018/06/25 17:52
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台股權值王台積電 (2330-TW) 今 (25) 日除息首日落寞，不僅填息無力還反倒貼息，衝擊台股收在全日最低點 10786.46 點，事實上，從台北匯市可看到，外資進場意願相當低甚至持續提款，新台幣今日終場貶值 9.6 分，貶破 30.4 元價位，續創去年 10 月以來波段新低，6 月以來累計貶幅已達 1.4%。

匯銀人士認為，新台幣繼續測試前低的態勢並未減緩，預料本周見 30.5 元心理關卡機率高。

新台幣今日以貶值 6.3 分開出，全日均在走貶態勢，收盤前越走越低，最低點一度達 30.405 元，終場兌一美元以 30.403 元作收，貶值 9.6 分，貶幅 0.32%。

匯銀人士指出，今日台北外匯經紀公司成交量雖未放大到 10 億美元之上，8.82 億美元的成交值仍較過去一般交易日大一些，顯示外資流出力道仍不小，且短線尚未看到回流跡象，同時，也觀察到部分外資轉向購買日圓，目的仍在於避險。

除了新台幣，多數主要亞幣均走跌，其中，人民幣因中國人行降準釋放出約 7000 億元的資金，使人民幣大貶約 0.5%，韓元在資金撤出下同樣貶逾 0.5%，新台幣和星元貶 0.3% 左右，泰銖貶 0.2% 左右。

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關鍵字台幣外資匯出日圓美元人民幣亞幣headline
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