台幣貶破30.4元續創近9個月新低 6月累計已貶1

台股權值王台積電 (2330-TW) 今 (25) 日除息首日落寞，不僅填息無力還反倒貼息，衝擊台股收在全日最低點 10786.46 點，事實上，從台北匯市可看到，外資進場意願相當低甚至持續提款，新台幣今日終場貶值 9.6 分，貶破 30.4 元價位，續創去年 10 月以來波段新低，6 月以來累計貶幅已達 1.4%。

匯銀人士認為，新台幣繼續測試前低的態勢並未減緩，預料本周見 30.5 元心理關卡機率高。

新台幣今日以貶值 6.3 分開出，全日均在走貶態勢，收盤前越走越低，最低點一度達 30.405 元，終場兌一美元以 30.403 元作收，貶值 9.6 分，貶幅 0.32%。