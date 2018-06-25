高市府前進東京招商　行銷亞洲新灣區

▲高雄市經發局長李怡德向與會貴賓說明亞洲新灣區及和發產業園區發展現況。（圖／高市經發局提供,2018.06.25）

日商為高雄占比最高的外資企業，累計有206家日資企業、投資金額約新臺幣477億元，是高雄極重要的商貿夥伴。招商大會先由許立明致詞，經發局長李怡德針對高雄投資環境進行簡報，說明市府近年透過港灣改造帶動城市轉型，亞洲新灣區重大建設已相繼完成，其中的特貿3、特貿5C等開發基地深具投資潛力，此外，適合製造業進駐的和發產業園區正全力趕工，市府除成立單一窗口解決投資問題，另提供研發與移居津貼等補助，適合日商投資設廠。

參加招商大會的日籍企業涵蓋生技醫療、金融保險、通訊電子等領域，與會人員發問踴躍，紛紛表達對於高雄的濃厚興趣。

許立明表示，高雄與日本淵源深厚，舉凡高雄築港、城市規劃與鐵道建設都與高雄的發展密不可分。市府全力打造亞洲新灣區，推動數位文創、會展觀光等新興產業，讓高雄成為更宜居宜遊的國際都會，期盼日商透過招商大會更加認識高雄，進而前來投資開發與設立公司、工廠，創造台日雙贏的局面。