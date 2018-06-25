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中央社

只有大海知道 新北辦電影放映會引共鳴

中央社2018/06/25 17:53
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者王鴻國新北25日電）新北市政府今天舉辦「只有大海知道」電影放映會，市長朱立倫邀請貢寮臨海多所學校的小朋友，一起欣賞這部探討海洋文化和偏鄉教育的影片，引起在場師生共鳴。

「只有大海知道」是崔永徽導演費時6年籌拍完成的電影，以達悟族世代文化為主軸，呈現蘭嶼的世外桃源風光，帶出達悟族文化與現今的融合及衝擊，也側寫了日趨嚴重的隔代教養問題。

崔永徽說，第一次看見達悟族孩子穿丁字褲站上舞台，就深受感動，也開始思考在物質無限擴張的年代，對人類生活與文化的戕害，希望透過蘭嶼孩子的故事，引領人們看見偏鄉教育的現況。

朱立倫說，新北市長期推動「新北之星特色學校方案」，鼓勵中小學以學生為主體，發展有亮點的特色課程，對貢寮區臨海的學校來說，海洋就是這裡孩子的自然、藝術與人文教材，校園雖然小巧，但校園環境、課程規劃都是以在地文化出發。

這次共有福連、貢寮、澳底國小及豐珠國中小的師生獲邀一起欣賞電影，也格外引發師生共鳴，福連國小校長施智元表示，福連國小畢業生都需要有一身好泳技，必須接受橫越泳渡1500公尺卯澳灣放流九孔的考驗，透過這項任務，讓畢業生有機會認識在地海洋生物，也讓海洋教育向下扎根。

新聞局長張其強表示，市府對於影視產業的支持不遺餘力，其中「新北市紀錄片獎」在紀錄片圈已成為知名品牌，市府更樂於以實際行動來支持優質國片，希望提供影視發展的友善環境。（編輯：方沛清）1070625

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