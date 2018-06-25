只有大海知道 新北辦電影放映會引共鳴

（中央社記者王鴻國新北25日電）新北市政府今天舉辦「只有大海知道」電影放映會，市長朱立倫邀請貢寮臨海多所學校的小朋友，一起欣賞這部探討海洋文化和偏鄉教育的影片，引起在場師生共鳴。

「只有大海知道」是崔永徽導演費時6年籌拍完成的電影，以達悟族世代文化為主軸，呈現蘭嶼的世外桃源風光，帶出達悟族文化與現今的融合及衝擊，也側寫了日趨嚴重的隔代教養問題。

崔永徽說，第一次看見達悟族孩子穿丁字褲站上舞台，就深受感動，也開始思考在物質無限擴張的年代，對人類生活與文化的戕害，希望透過蘭嶼孩子的故事，引領人們看見偏鄉教育的現況。